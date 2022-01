Giò Patti online con il singolo “Nisba”

Giò Patti torna con il singolo intitolato “Nisba”: il nuovo brano racconta la riscoperta dell’importanza degli affetti in epoca di pandemia

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “NISBA” ( Joinformusic / Pirates International), il nuovo singolo di GIÒ PATTI disponibile al seguente link https://smarturl.it/giopatti.

“NISBA” è un brano che racconta di come il momento non facile che abbiamo vissuto, ci abbia portato a comprendere meglio l’importanza degli affetti e a riscoprire la bellezza della semplicità e delle piccole cose quotidiane. Un invito ad essere più propositivi al dialogo ed alla comprensione verso il prossimo. Una canzone leggera, nata dalla voglia di raccontare con un pizzico di ironia i tanti pensieri che hanno influenzato le nostre menti durante il periodo di lockdown. “Nisba” è un’espressione attuale per dire “Nulla” “Niente’ “Non va”.

“Ho scritto questo brano pensando a come il lockdown ci abbia portato ad adattarci e a rinnovarci, smuovendo uno stato di agitazione, preoccupazione ma anche di reazione, un qualcosa di veramente impensabile che non avremmo mai immaginato di vivere e che spero ricordi per sempre quanto preziosa sia la vita e gli amori che ci circondano, i quali anche inconsciamente, ci regalano tanta energia positiva”.

Il sound della canzone spazia dal pop al nuovo cantautorato italiano, una produzione che mescola campionatori e suoni elettronici per un brano leggero ed orecchiabile.

“Con questo brano volevo mostrare la parte di me stesso più sensibile, rivolta verso il prossimo, con la speranza e la positività che credo sia giusto trasmettere specialmente dopo un momento del genere, e che ho voluto fortemente raccontare. Sono stato sempre del parere che riflettere su quello che ci accade sia un’opportunità per imparare e migliorare”.