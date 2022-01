Casablanca online con l’album “Viaggio dalla Luna”

Si intitola “Viaggio dalla Luna” il primo album di Casablanca: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori “Viaggio dalla Luna”, debut album di Casablanca. L’ispirazione del disco e del titolo arrivano dal film muto di Georges Méliès “Viaggio nella Luna”.

Le composizioni sono frutto dello stato esperienziale dell’artista che, durante tutto il periodo caratterizzato dal Covid e le conseguenti restrizioni, ha intrapreso un viaggio interiore. Grandi momenti di solitudine, giornate di silenzi e la volontà di trasformare questi attimi in espressione creativa. “Viaggio dalla Luna” va di fatto visto come un diario di viaggio emotivo, scritto attraverso la musica. Sono presenti richiami onirici e atmosfere legate allo spazio e alla natura, con l’utilizzo di suoni ambientali provenienti dalla nostra Terra, come l’acqua del mare, i temporali o il cinguettio degli uccelli. Il disco comprende svariate influenze artistiche: dal Soul all’Ambient, dall’R&B al Pop, dal Cantautorato al Jazz, il tutto mescolato ad alcune ispirazioni cinematografiche.

Dopo l’esperienza prog con i Vinile, Casablanca decide di approcciarsi per la prima volta ad un percorso individuale e molto intimo, caratterizzato da un’analisi psicologica e musicale della propria persona e del rapporto con il mondo circostante, di quel sentimento quasi alieno che l’artista ha sempre vissuto nei confronti di ciò che gli sta attorno. Lavora anche alla produzione di ogni brano e si avvale di molteplici collaborazioni.