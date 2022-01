Prestazioni economiche Inail: scatta la rivalutazione annuale

Inail rende noto che è stata rideterminata, con decorrenza 1° gennaio 2021, la misura della rivalutazione annuale degli importi relativi alla retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Con la circolare, inoltre, vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative alle strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite sono liquidati d’ufficio, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative, e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2022.