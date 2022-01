Netri e i Laredo online con il nuovo videoclip

Fuori il video di “Regina triste mai” dei Netri e i Laredo, ufficialmente su You Tube dopo l’anteprima esclusiva Sky Tg24

Finalmente fuori il video di “Regina triste mai” youtu.be/TDcBbWbDhpo ufficialmente su You Tube dopo l’anteprima esclusiva Sky Tg24.

Reduci dal successo di “Sogni di Periferia”, in attesa di pubblicare il nuovo album, con “Regina triste mai” (in radio e negli stores dal 26 novembre) i Netri e i Laredo riconfermano il team di lavoro precedente con una novità importante: la collaborazione con l’etichetta PMS Studio di Raffaele Montanari, insieme al ritorno ufficiale nella band dello storico chitarrista Andrea Ramacciotti, già nella formazione dei Deadly Tide.

“Regina triste mai” è un midtempo di stampo rock melodico a cui sono stati aggiunti alcuni elementi di richiamo ad un sound più moderno, sequenze di drum machine e sintetizzatori, sebbene non in modo preponderante, uniti ad alcuni pad di tipo elettronico.

Il concept è fondato sull’idea di bellezza, forza e dolcezza che ogni uomo vede nella donna di cui è innamorato, anche quando non è corrisposto. Ogni donna può e deve sentirsi “regina” pur senza compiere azioni straordinarie o eclatanti, ma nell’ordinario e nella vita di tutti i giorni. Troppe volte, nei media e nell’immaginario collettivo, vediamo sottolineare l’eccezionalità di azioni compiute da donne, che se avessero come attori degli uomini non farebbero altrettanta notizia, è questo quello che il testo vuol sottolineare e porre in rilievo: la bellezza ed eccezionalità dell’essere donna anche e soprattutto nella normalità.

Un concetto egregiamente espresso nel videoclip, per la regia di Alex Marton (Deorb Film); un video di stampo cinematografico, che racconta una avvincente favola d’amore che supera il tempo e in cui la figura femminile resta la “regina” indiscussa, eccezionale nel suo essere normale. Una coppia che si perde, in seguito ad un naufragio, ma che continua a viversi nei ricordi quotidiani per arrivare infine a ritrovarsi dopo tanti anni, quando lei riceve il messaggio inviato nella bottiglia dal suo amato; una storia romantica, fantasiosa ma che vuol condurre per un momento l’osservatore in un mondo fatto di magia e di sogno.