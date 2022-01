Netflix annuncia una nuova serie psicologica russa

Netflix annuncia una nuova serie drammatica russa ancora senza titolo con Alexander Petrov: il soggetto incentrato sui personaggi è scritto da Eduard Oganesyan

Netflix annuncia una nuova serie drammatica russa ancora senza titolo con Alexander Petrov che segue la storia di un personaggio famoso coinvolto in tragici eventi che annientano la sua personalità e lo spingono in una lotta disperata per ritrovare se stesso.

Anna Nagler, Director, Local Language Originals, CEE e Russia: “Il copione ci ha coinvolti fino dalla prima lettura e siamo lieti di lavorare con talenti russi straordinari per realizzare la seconda serie di Netflix Russia. Si tratta di una storia speciale che fornisce una prospettiva unica su come la vita possa essere sconvolta da colpi di scena incredibili. Non vediamo l’ora di presentare questo complesso dramma incentrato sui personaggi agli abbonati di Netflix in Russia e nel mondo intero”.

Eduard Oganesyan, showrunner e sceneggiatore, cofondatore di Monkey Style Film Company commenta: “È una storia intrisa di autoironia con una sconvolgente trasformazione del personaggio. Per me è un’esperienza esaltante e un percorso attraverso mondi che non conoscevo. È anche triste e divertente, proprio come succede di solito nella vita”.

I produttori Mikhail Vrubel e Alexander Andryushchenko affermano: “Siamo riusciti a formare un gruppo formidabile a cui affidare a questo materiale interessante e complesso: Eduard, autore con un approccio e una visione unici; Sasha Petrov, un grande attore e infine un incredibile team di produzione. Siamo molto felici di poter lavorare con Netflix per perfezionare questo progetto”.

Fedor Bondarchuk, produttore: “Questa collaborazione è un enorme passo avanti per l’intera industria e mostra chiaramente che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. La partnership con Netflix, un servizio di intrattenimento che fa tendenza migliorando la qualità dei contenuti, ci offre un’esperienza di produzione e creativa significative. Si tratta per me dell’occasione di tornare a lavorare a un progetto nuovo e interessante con un team straordinario”.

Logline: Fama, fan e denaro… non gli manca nulla, finché questa vita di lusso che per molti è un sogno irraggiungibile è distrutta in un istante quando l’eroe diventa un criminale e cade in disgrazia in un modo davvero inimmaginabile. Il suo vecchio mondo è annientato e quello nuovo non offre nessuna speranza. La via del riscatto è inevitabilmente lunga e difficile, e l’unica soluzione è di guardare in faccia il male, trovare il perdono e rinascere.

La serie debutterà su Netflix in tutto il mondo. La data dell’esordio non è ancora stata annunciata. Il titolo e altri particolari saranno rivelati in seguito.