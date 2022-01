Morto a 83 anni l’imprenditore Calisto Tanzi

È morto all’età di 83 anni Calisto Tanzi: l’ex patron del Parma e imprenditore finì anche in carcere dopo il crac Parmalat

È morto a 83 anni Calisto Tanzi, imprenditore ed ex patron del Parma dal 1990 al 2003. Sotto la sua gestione i ducali hanno conquistato otto trofei: 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa e una Supercoppa Europea.

Come imprenditore, ricorda l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), Tanzi fece affermare il marchio Parmalat di cui è stato proprietario per 40 anni fino al crac del 2003, che lo portò in carcere.