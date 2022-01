L’Elfo su YouTube con il videoclip di “Fragili”

L’Elfo online su YouTube con “Fragili”, il secondo video-episodio della serie dell’Ep “Milord”, in arrivo prossimamente

Dopo la pubblicazione del primo video-episodio Insonnia, in collaborazione con Giuliana Cascone, l’artista catanese L’Elfo torna con FRAGILI, secondo estratto dal nuovo progetto discografico MILORD, in arrivo prossimamente. FRAGILI è disponibile dal 3 dicembre in digitale e su YouTube con il video ufficiale per Magnitudo (powered by Time Records).

La produzione del brano è a cura di Angio e Erre, che accompagneranno L’Elfo nel percorso verso il suo nuovo Ep, creando episodio dopo episodio la giusta atmosfera per le storie, i momenti e le diverse sfumature dell’amore descritte dall’artista. FRAGILI rappresenta la seconda uscita di sette, contenute in un concept Ep che presto vedrà la luce e che seguirà cronologicamente l’uscita di Vangelo II Luka, l’ultimo album dell’artista pubblicato per Universal Music Italia l’11 settembre 2020.

“Ogni episodio dell’Ep MILORD contiene una parte di me, è un pezzo del mio cuore. In Fragili c’è tutta la sofferenza legata alla nostalgia e ai ricordi, in questa storia più ampia che si lega ai sentimenti e alle mie esperienze”. – L’Elfo

In questo secondo video a cura di Graziano Piazza, l’estetica si modifica rispetto a Insonnia, con un cambio di prospettiva, andando più a fondo nel sondare le instabilità e le debolezze della coppia. Una nuova conferma per L’Elfo che sperimenta rime, temi e flow nuovi nell’indagare gli aspetti delle relazioni sentimentali.

BIO

Rosario Luca Trischitta, in arte L’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003, grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007, attraverso il freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale della competizione Tecniche Perfette. Nel 2009, con Punch forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016. Nel giugno 2014 pubblica L’Ignorapper, segnando il suo esordio da solista. Nella stessa estate vince a Roma le preselezioni del programma MTV Spit, doppiando il successo nella Super Tappa Milanese e sancendo il suo ingresso nel programma.

Tra il 2016 e il 2017, L’Elfo realizza svariati singoli: Mbare che dici, Sangue Catanese, Fuoco dell’Etna, Pi Tutti i Carusi, che mescolano ritmi del rap con rime in dialetto, conquistando con il primo singolo, Sangue Catanese, oltre 4.000.000 di views. A maggio 2017 partecipa alla seconda edizione del Mic Tyson – Freestyle Battle, arrivando secondo.

Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l’uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album Gipsy Prince. Il disco vanta oltre 13.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka è l’ultimo album pubblicato per Universal l’11 settembre 2020, anticipato da tre singoli: Made in Catania, Come Gesù, Si cummatti.

In questo 2021, L’Elfo è pronto a tornare con la pubblicazione di Insonnia e Fragili, primi due di 7 episodi che comporranno il suo prossimo Ep: Milord.