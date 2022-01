Gli Ella Goda online con “Le cose giuste”

“Le cose giuste” è il nuovissimo brano pubblicato dal trio Ella Goda: il singolo è disponibile online sulle piattaforme streaming

“Le cose giuste” è il nuovissimo brano pubblicato dal trio Ella Goda. Il singolo ha come tematica centrale la fine di una storia. Certo, si potrebbe dire lo stesso di molti altri pezzi, ma qui non si parla di una conclusione drammatica o traumatica come ci si potrebbe immaginare. Infatti, la svolta decisiva non è che un naturale capolinea della storia, arrivato gradualmente e quasi inconsciamente.

Nelle prime fasi della sua composizione, “Le cose giuste” racchiude due anime sonore ben distinte: la prima caratterizzata da pianoforte e synth, la seconda arrangiata in classico stile power trio, con sezione ritmica e chitarra distorta. Dopo un intenso lavoro in studio, la band ha trovato il giusto compromesso per amalgamare queste due facce della canzone. Sono stati inseriti elementi quasi dance e il risultato ha subito convinto tutti i componenti.

A volte “Le cose giuste arrivano anche senza pensarci troppo”.

Ella Goda è il nome che riunisce tre musicisti che collaborano dal 2015: Brian Zaninoni (voce, chitarra, pianoforte), Sebastiano Pezzoli (basso, sintetizzatore) e Marco Torri (batteria, programmazioni).

Rock anglo-americano, cantautorato italiano, sintetizzatori anni 90, drumming punk e melodie accattivanti, sono alcune delle più significative caratteristiche che si ritrovano nelle composizioni della band, che non rinuncia a seguire un’evoluzione di suono contemporanea, riservando grande importanza alla stesura dei testi in italiano, per creare connubi o contrasti che rendono i brani orecchiabili ma ricchi di personalità.

Nel corso di circa due anni di lavoro nascono le tracce che vanno a comporre il primo omonimo disco della band, uscito ad aprile 2017 per l’etichetta Bulbart, anticipato dal singolo “La cura Schopenhauer” il cui videoclip è stato trasmesso in anteprima esclusiva dal canale MTV New Generation e dal brano “Quattro Anni” inserito nella compilation di Rockit di Marzo 2017.

Nel 2021 registrano 7 tracce che andranno a comporre il secondo disco in uscita per Be NEXT Music/ Sorry Mom! nel 2022, anticipato a dicembre 2021 dalla pubblicazione del brano “Le cose giuste”.