Esce a marzo il nuovo album di Stromae

Stromae annuncia l’uscita del nuovo album “Multitude”: il disco è già disponibile in pre-order e sarà poi su tutte le piattaforme digitali

Stromae ha annunciato che pubblicherà il suo nuovo disco, “Multitude”, il prossimo 4 marzo. L’attesissimo album, il terzo in studio, conterrà 12 tracce inedite scritte e prodotte dallo stesso artista e sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile, oltre alle versioni speciali colorate per D2C. L’album è già disponibile per il Pre-order/save/add su https://vir.lnk.to/multitude.

Alla fine di un lungo tour sold-out nelle arene di tutto il mondo – compreso il prestigioso Madison Square Garden di New York e la sua performance sbalorditiva al Coachella Festival del 2015 – l’artista, autore, performer, produttore, designer e regista belga acclamato dalla critica, si era preso una pausa dalla musica per dedicarsi ad altri aspetti della sua creatività come i video musicali per Dua Lipa (IDGAF) e Billie Eilish, così come la continuazione del suo progetto di moda sotto lo pseudonimo Mosaert con i suoi partner creativi Coralie Barbier e Luc Van Haver.

STROMAE tornerà live in Italia il prossimo 20 luglio per un’unica data nel nostro paese all’interno del Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro). I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e Ticketmaster.it.