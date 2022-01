Auto elettriche: Silla Industries plaude ai fondi per le colonnine di ricarica

Il governo stanzia 90 milioni per le colonnine di ricarica delle auto elettriche: soddisfatta la startup italiana Silla Industries, fondata da Alberto Stecca e Cristiano Griletti

Rientra nel masterplan del Governo per la transizione ecologica il nuovo piano di incentivi per favorire la mobilità elettrica e rafforzare la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici anche nel nostro Paese, ancora fanalino di coda rispetto alle principali economie europee. Oltre all’ecobonus e alle agevolazioni fiscali previste per chi acquista un’auto elettrica, il Governo ha deciso di stanziare 90 milioni di euro per l’installazione delle colonnine necessarie per la ricarica. L’80% dei fondi è destinato agli interventi delle imprese, con valore complessivo inferiore a 375mila euro; il 10% per i lavori dal valore superiore e il restante 10% per le persone fisiche. Il bonus è in conto capitale e può raggiungere al massimo il 40% delle spese ammissibili.

“Accogliamo con favore la sensibilità dimostrata dal Governo verso la smart mobility: lo stanziamento di 90 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica delle e-car è senz’altro un’ottima notizia per chiudere un anno in cui gli Italiani hanno mostrato un crescente interesse per la mobilità elettrica” commenta a caldo Alberto Stecca, CEO di Silla Industries. “E’ ancora una goccia in un oceano, ma è un segno tangibile che qualcosa sta iniziando a cambiare, sicuramente aiutato anche da eventi come quello di Glasgow. Se pur ancora limitato e inadeguato a sostenere il recupero del divario che vede l’Italia come fanalino di coda in Europa, evidenzia una accresciuta consapevolezza che questa sia davvero un’area da presidiare. Lo sappiamo bene noi: Silla è nata a gennaio di quest’anno e ha triplicato il numero dei dipendenti, che sono in crescita costante, gestito il trasferimento in una nuova sede, con il quadruplo della superficie e nonostante questo facciamo fatica a evadere tutti gli ordini. La richiesta è altissima e cresce di giorno in giorno: certamente tra le priorità del Governo nel 2022 ci dovrà essere il potenziamento della rete di colonnine sul territorio, fattore che resta ancora il vero handicap per uno sviluppo ancora più vertiginoso dell’e-mobility con il suo infinito potenziale. Ma anche e soprattutto, sostenere con ulteriori incentivi la ricarica domestica e quella in azienda, con colonnine che sfruttino la sperimentazione Arera per garantire il massimo risparmio possibile”.

Silla Industries

Startup italiana fondata da Alberto Stecca e Cristiano Griletti a Padova, Silla Industries con un team di 21 professionisti opera nel settore dell’e-mobility. Sviluppa e produce soluzioni tecnologiche innovative per il mondo della mobilità elettrica e per la migliore gestione dell’energia sia per il mercato consumer con i prodotti a marchio proprio, come Prism, sia sviluppando prodotti custom per grandi gruppi, italiani e internazionali.

Silla Industries: https://silla.industries