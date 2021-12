Ufo filmato nei cieli di Torino a Santo Stefano

Il Centro Ufologico Mediterraneo diffonde il video dell’avvistamento Ufo di Torino del 26 dicembre 2021, giorno di Santo Stefano

Ancora non sanno capacitarsi i due testimoni dell’avvistamento Ufo di Torino del 26 dicembre 2021. Erano le ore 19 e 39, del 26 dicembre 2021. Un uomo ed una donna si stavano recando a cena, quando hanno notato qualcosa di insolito in cielo. Hanno pensato subito che si trattasse di un aereo, considerata anche la vicinanza dell’aeroporto di Caselle. Si sono tuttavia, ben presto dovuti ricredere. In pratica lo hanno inseguito per le vie della città.

L’oggetto volante non identificato, sembrava sparire, per poi riapparire e si muoveva in modo bizzarro, come ubriaco, ora a destra, ora a sinistra. Il suo colore era rosso ed ha fatto evoluzioni per decine di minuti. L’ufo era a media altezza in cielo e non emetteva alcun rumore.

Incuriositi, ma anche alquanto inquietati, i testimoni hanno segnalato immediatamente l’avvistamento agli esperti che, su youtube hanno postato il video al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=wjS9s4EOsIo&t=3s. Per chi volesse fare segnalazioni è attivo il nuemro telefonico e di WhatsApp 320/4659798. E’ da escludersi qualsiasi soluzione convenzionale, quali droni, aerei, o fenomeni di altro tipo conosciuti.