“Mr. Arbitrium e altro”: la personale di Giannelli a Lucca fino al 7 gennaio

Prosegue alla galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) “Mr. Arbitrium e altro”, la personale dello scultore Emanuele Giannelli

Provocare emozioni. Prosegue alla galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) “Mr. Arbitrium e altro”, la personale dello scultore Emanuele Giannelli, creatore del gigante appoggiato alla chiesa di San Michele (Lucca). Nei locali di via del Battistero infatti, curata da Martina Bacci Di Capaci, ci sono numerose creazioni di Giannelli, che si relazionano con il pubblico con le loro domande implicite, e che raccontano l’universo creativo da cui proviene la statua itinerante.

“Essere artista e basta è pericoloso – spiega Giannelli in una recente intervista – preferisco essere artista da uomo. La parola chiave del mio lavoro è ‘provocazione’, ma ci sono tanti modi di provocare: io spero di provocare delle emozioni. Attraverso la mia scultura cerco di provocare stati d’animo e dubbi: non ho risposte da dare a nessuno perché ho al contrario dei dubbi, che traduco nel mio linguaggio: la scultura. Frequentavo discariche alla ricerca di pezzi meccanici e lì è nata la critica al consumo sfrenato ma anche il fascino per la tecnologia. Forse la mia scultura sta in mezzo tra l’esaltazione dell’uomo contemporaneo nella sua grandissima capacità tecnica e la sua incertezza nella gestione delle sue invenzioni. Mr. Arbitrium è questo: è il momento in cui la contemporaneità è futuro”.

Emanuele Giannelli

Scultore, è nato a Roma nel 1962. Nei suoi quarant’anni di ricerca ha realizzato moltissime mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero. Artista di respiro internazionale, sapientemente provocatore, Giannelli costruisce le sue opere sull’equilibrio perfetto tra arte figurativa e arte concettuale. Racchiude dentro di sé la classicità della capitale e la geniale provocazione toscana, intesa da lui come una caratteristica positiva, in quanto capace di “provocare emozioni.

L’esposizione è aperta fino a venerdì 7 gennaio 2022, da mercoledì a domenica con orario 17-23, gli altri giorni su appuntamento. Ingresso libero.

Info:

0583 491104

www.oliosutavola.com