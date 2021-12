“La verità” è il nuovo album di Alex Ricci

Alex Ricci online con il nuovo album “La verità” con le collaborazioni di ERICA MOU, CARMINE TUNDO, APRES LA CLASSE, 2MOELLERS

Si intitola “LA VERITÁ” ed è il nuovo album di ALEX RICCI, chitarrista degli Après La Classe, fuori per Cosmica / ed. Freecom. 11 canzoni con featuring importanti come Erica Mou (La Verità), Carmine Tundo (Cambierà), Aprés La Classe & Corey Harris (Non mi basteranno mai), 2Moellers (Bruciava il tetto).

A metà strada tra il pop e il folk con suggestioni indie e rock, il disco, prodotto da Raffaele “Rufio” Littorio (Lauro, Emma, Fedez), alterna pagine di diario (Stanotte ritorno da te) a desideri (Cambierà), ricordi di momenti felici (Portami via) e amori perduti (Ogni volta). Ma c’è spazio anche per la memoria, come quella della tragedia di Rigopiano (La neve), che spezzó le vite di 29 persone e che Alex, da abruzzese, ha vissuto con intenso dolore. L’Abruzzo è anche cantato in “Il Gigante”, brano dedicato al Gran Sasso.

“La Verità è il mio secondo album da solista – ha commentato Alex – Riascoltarlo a distanza di qualche mese mi riempie di gioia e di orgoglio. Ho avuto la fortuna di lavorare per 2 anni a fianco di un grande talento, Raffaele”Rufio”Littorio, che ha curato la produzione artistica in ogni dettaglio, arrivando fino all’essenza della mia musica, creando un album ricco di sonorità attuali miscelate ai suoni vintage e acustici che io adoro. 11 tracce tutte diverse, ognuna racconta la propria storia, i featuring di artisti come Erica Mou, Après La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo e 2Moellers danno grande respiro a questo mio nuovo viaggio”.

BIO

Alex Ricci, chitarrista, cantautore, compositore e autore, inizia a suonare a 9 anni. Oggi è considerato uno tra i migliori chitarristi blues italiani. Nel 2004 partecipa al Pistoia Blues Festival. Nel 2006 suona con Dywane Thomas, parte per Londra, si esibisce nei Club della Capitale e frequenta il bluesman Otis Grant. Dal 2007 è il chitarrista degli Après la Classe, lavora a quattro album e ai tour in Italia e all’estero (USA, EU). Nel 2008 riceve il “Premio Lorenzo Vecchiato” come migliore artista blues. Nel 2013 presenta il primo album, “Gonna Rossa”, 11 canzoni blues/rock/pop. Nel 2014 nasce Idea Sonica la sua Scuola di Chitarra a Giulianova (Te). Nel 2015 si aggiudica il 2° posto come miglior chitarrista della scena indipendente. Nel 2018 collabora con il Bluesman Corey Harris. Il l2 febbraio 2019 esce Quello che voglio, e il 26 giugno 2019 Ogni volta i nuovi singolo del secondo album “La Verità”, prodotti da Raffaele“Rufio”Littorio (Annalisa), mixati da Simone Bertolotti (Bugo). Il 22 febbraio 2020 esce il terzo singolo de “La Verità”, Non mi basteranno mai feat Après La Classe & Corey Harris. “La Verità” verrà pubblicato nel 2021. È un album composto da undici canzoni inedite fra il pop e il folk. Featuring come Erica Mou, Après La Classe, Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal), 2Moellers danno un grande contributo artistico ad un album fatto bene.