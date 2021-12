I Nix Alba con Midorii nel singolo “Pillola”

Il Duo Indietronico Nix Alba pubblica “Pillola” feat. MIDORII: il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme digitali

I NIX ALBA, giovane duo indietronico, tornano su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo intitolato “Pillola”, vantando la straordinaria partecipazione della cantautrice materana MIDORII che dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Girotondo” lo scorso 5 novembre, inaugura la strada del featuring per la prima volta nella sua carriera musicale.

“Pillola è il manifesto di una società decadente che lentamente si sgretola, con i suoi vizi e con la voglia di nutrirsi di maldicenza, tuttologia e pregiudizi.” – spiegano i NIX ALBA.

“E’ lo specchio della nostra modernità, in cui tutti sono disposti ad assumere la ‘Pillola’ anche soltanto per 15 minuti di protagonismo, prima che tutto finisca. Una spirale incoercibile e ciclica, anestetizzata da un’altalena bipolare tra stop e re-start. Continuerai ad assumerla di nuovo o sarai un uomo nuovo?.”

“Quando ho ascoltato ‘Pillola’ la prima volta, ho subito pensato che appartenesse ad un mondo in cui volevo cimentarmi e dire la mia.” – racconta MIDORII

“Ho abbracciato le idee dei Nix Alba e mi sono fatta travolgere da questa atmosfera circolare, mantenendo il mio mood e il mio stile in un mondo allucinogeno e lontano dalla mia musica, perdendo felicemente il baricentro.” – conclude.

Un sound vintage e disimpegnato in pieno stile 80’s che dietro un cantato alienato e a tratti sensuale, svela una profonda riflessione odierna quanto atavica. Una crasi perfetta tra sonorità pop, funk ed elettroniche in cui si incastra un giro di basso psichedelico che fa da line-up a tutto il brano.

Ascolta “Pillola” qui: https://lnkfi.re/uDCQQqFL

NIX ALBA è un giovane duo indie-elettronico di recente formazione. Il 13 giugno 2020 pubblicano il singolo “Freddi” e il 4 dicembre dello stesso anno pubblicano il singolo “Similar” . Il 1 maggio 2021 esce il singolo “Però mi piace”, cui segue “Ready” il 18 giugno 2021. Il 3 dicembre 2021 esce su tutti i digital store il singolo “Pillola” feat. Midorii.

MIDORII è una cantautrice italiana, classe 1991. Studia canto jazz e violino presso il Conservatorio di Matera e si esibisce con progetti di matrice jazz sia in Italia che all’estero. Consegue un master post-laurea al Saint Louis Music College di Roma. Nel 2013 inizia la collaborazione da solista con Rai per il concerto del 2 agosto 2013 in Piazza Maggiore a Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 3. Prosegue la collaborazione con Rai in qualità di corista, nei programmi: Domenica In (2017), L’anno che Verrà (2019 e 2020) e Buon Compleanno Pippo. Il 31 luglio 2019 si esibisce come corista insieme all’ Orchestra del Maestro Gerardo Di Lella, in occasione di un live di Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet. Il 2020 consacra il sodalizio tra Achille Lauro e Midorii, corista per i brani: “Me ne Frego”, “Bam Bam Twist” e per l’album “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band ”. L’1 gennaio 2021 pubblica il suo primo singolo “Salto” per l’etichetta Visory Records, seguito dal singolo “Saturno” a partire da 23 aprile 2021. Il 18 settembre dello stesso anno apre i concerti di Gaia e Il Tre presso il Teatro Villa Peripato di Taranto. Il 5 novembre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Girotondo”.