Helbiz nomina Matteo Mammì Chief Executive Officer area EMEA

Helbiz annuncia la nascita della divisione EMEA e la nomina di Matteo Mammì a Chief Executive Officer per il gruppo di Helbiz EMEA

Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader della micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, comunica la nomina di Matteo Mammì a CEO di Helbiz Group per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire dal 1° gennaio 2022, e la definizione di una nuova organizzazione per geomarket che prevede il raggruppamento di tutte le attività di Helbiz (Micromobilità, Media e Kitchen) per l’area geografica EMEA sotto una struttura organizzativa dedicata.

Matteo Mammì mantiene il suo ruolo da CEO Global di Helbiz Media e continuerà a rispondere al CEO di Helbiz Group Salvatore Palella.

Il 2021 rappresenta un anno di grande sviluppo per Helbiz, infatti dopo l’acquisizione di MiMoto, la nascita di Helbiz Kitchen e poi di Helbiz Media, e la quotazione al Nasdaq, prende forma la nuova struttura organizzativa che ne consolida ulteriormente la capacità operativa e l’efficienza.

Infatti, alla luce degli ottimi risultati di tutte le linee di business del gruppo, degli investimenti effettuati con particolare focus sull’Italia con il relativo piano di assunzioni, il programma di espansione prevede un ampliamento nel continente europeo e successivamente in altre regioni.

Per affrontare al meglio queste nuove sfide e per farlo ad un livello di velocità in linea con il modello di business che ha contraddistinto Helbiz in questi anni, è stata creata la divisione EMEA, dove confluiranno tutte le attività italiane.

CEO di Helbiz EMEA è stato nominato Matteo Mammì, a partire dal 1° gennaio 2022 e riportando al CEO del gruppo Helbiz, Salvatore Palella, ampliando quindi le sue responsabilità dopo l’ottimo lavoro nel lancio e nello sviluppo di Helbiz Media. Matteo vanta oltre 20 anni di esperienza come Senior Executive nei settori media, sport, telecomunicazioni, con esperienze di vertice in Sky Sport, Mediapro, IMG.

“Un ringraziamento a tutto il team di Helbiz per il dinamismo e la determinazione con i quali stiamo raggiungendo traguardi importanti che ci stanno permettendo di accelerare la crescita internazionale. Sono entusiasta di espandere il nostro modello multi-business continuando a reinventare i settori della micromobilità, del food delivery e dell’intrattenimento, legandoli sinergicamente come già stiamo facendo in Italia. L’obiettivo è crescere velocemente e trovare nuove opportunità nel territorio EMEA”, ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA.

“Matteo ha svolto un lavoro eccezionale con il lancio e lo sviluppo di Helbiz Media, integrando in modo naturale tutti i business del Gruppo. Ampliare ulteriormente la sua responsabilità, sia in termini di business, sia in termini geografici, è stato naturale. La sua visione e al tempo stesso la sua capacità di finalizzare le attività ci consentiranno di consolidare le nostre attività in Italia e di ampliare il nostro business a livello internazionale”, ha dichiarato Salvatore Palella, CEO di Helbiz.