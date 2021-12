Consegne veloci: Colvin punta al Q-Commerce

Colvin ha lanciato il primo servizio di Q-Commerce con Glovo a Milano nell’aprile del 2021 registrando una crescita del +171%

Il Q-Commerce è un servizio di consegna su richiesta, ultra veloce, che consente ai clienti di ordinare rapidamente i prodotti e ricevere il loro acquisto nel giro di 10 minuti da quando viene effettuato l’ordine. La principale caratteristica di questo servizio è proprio la comodità e la rapidità della consegna. Questo è possibile grazie all’introduzione dei dark store: piccoli magazzini dislocati in diversi quartieri della città che consentono una copertura di consegna di circa 3-5 km. Si tratta inoltre di un modello di business eco-sostenibile perché i prodotti arrivano direttamente dal produttore o fornitore garantendo freschezza ed evitando inutili trasporti tra intermediari e magazzini.

Colvin, piattaforma tecnologica dedicata all’universo dei fiori e delle piante che vuole innovare il settore grazie a un modello di business disruptive che accorcia la filiera, punta sulla terza generazione del commercio elettronico. «Siamo consapevoli di quanto siano diventate veloci le nostre vite e purtroppo è molto facile dimenticare eventi importanti come, per esempio, compleanni, feste della mamma, oppure occasioni speciali come San Valentino, lauree… Per questo abbiamo deciso di puntare sul q-commerce», afferma Pol Tortras Raventós, Q-commerce Manager di Colvin. «Ad aprile abbiamo lanciato il nostro primo servizio di q-commerce con Glovo a Barcellona e Madrid, ma presto ci siamo resi conto che c’era una forte richiesta anche in Italia, paese dove Colvin è già presente con un servizio di consegna standard in 24 ore (48 per Isole e Calabria), gratuito dal lunedì al venerdì. Il feedback complessivo in Italia è stato ottimo e i clienti stanno iniziando ad apprezzare la comodità di ordinare fiori all’ultimo minuto e riceverli nel giro di un’ora. Al momento offriamo 11 diversi tipi di bouquet in Italia, ma stiamo lavorando all’ampliamento del nostro portfolio di prodotti per poter soddisfare al meglio tutte le esigenze e i gusti dei nostri clienti italiani».

Il q-commerce rappresenta un’interessante alternativa pronta a conquistare sempre più spazio nelle abitudini dei consumatori. «Siamo convinti che man mano che le persone verranno a conoscenza delle possibilità offerte dal q-commerce, la sua popolarità aumenterà in modo esponenziale, così come le categorie di prodotti disponibili». Continua Pol Tortras Raventós, Q-commerce Manager di Colvin. «Tuttavia, siamo dell’idea che il q-commerce non sarà l’unico servizio di consegna a domicilio. Questo significa che non sostituirà quello tradizionale. Il motivo? Semplicemente perché non sempre abbiamo bisogno di ricevere articoli in meno di 10 minuti. Il q-commerce è perfetto per le emergenze: quando ad esempio ti rendi conto alle 23 di aver finito il dentifricio o è il compleanno del tuo partner ti sei dimenticato di comprare un regalo… Questo è il motivo per cui noi di Colvin stiamo pensando anche a ulteriori canali di vendita che vadano nella direzione della consegna a domicilio, ma senza puntare necessariamente sulla consegna del prodotto al cliente in così poco tempo».

Un modello di business eco-sostenibile

Vi sono diverse ragioni per cui si può definire il q-commerce un modello di business eco-sostenibile. Prima di tutto il mezzo di trasporto con cui vengono effettuate le consegne nella maggior parte dei casi è la bicicletta, proprio perché non devono coprire lunghe distanze. Secondariamente, i dark store hanno un tasso di deterioramento molto più basso rispetto a quello dei negozi tradizionali: un 2-5% contro il 10%. Questo perché, pur trattandosi di prodotti deperibili, dispongono di una capacità di stoccaggio limitata e di un metodo di approvvigionamento estremamente efficiente. Questi arrivano direttamente in magazzino e si evitano così inutili passaggi e trasporti intermedi che al tempo stesso ne compromettono la freschezza e inquinano inutilmente.

Colvin e Glovo per creare “Fast Flowers”

«La partnership con Glovo è strutturata nel seguente modo: Colvin è responsabile della preparazione dei bouquet e della spedizione ai diversi Dark Store, mentre il team Glovo è responsabile del ritiro e della consegna», spiega Pol Tortras Raventós, Q-commerce Manager di Colvin.

I clienti possono acquistare sia sul sito Colvin nella sezione “Spedizione oggi” (le consegne Fast Flower partono da soli 5€) sia tramite l’app Glovo (consegna disponibile 7 giorni su 7 dalle 08:00 all’1:00).

Il futuro del Q-Commerce in casa Colvin

«Le opportunità di espansione in Italia sono molteplici. I prossimi passi per noi sono legati al potenziamento di visibilità, copertura e offerta del servizio del Q-Commerce sul territorio nazionale. È fondamentale che i clienti siano consapevoli delle diverse possibilità relative al nostro servizio di consegna ultra veloce. Ecco perché ci stiamo concentrando sia sull’espansione della nostra presenza nelle principali città italiane che sull’ampliamento del portfolio, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori in ogni occasione» conclude Pol Tortras Raventós, Q-commerce Manager di Colvin.