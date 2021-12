Chuck Delhi, Stylez e Dj Gianlu: fuori il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Chuck Delhi, Stylez e Dj Gianlu dal titolo “I won’t go” è disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming

“I won’t go” parla di qualcuno che rimane fedele alla propria strada o muore, indipendentemente dalle circostanze. I tempi possono diventare difficili e spaventosi da gestire da soli, quindi questa canzone è un impegno a non lasciare mai solo nessuno!

Dice Chuck Delhi a proposito del singolo: «”I won’t go” nasce dalla voglia di realizzare una produzione discografica dopo tanti anni di esperienza come Dj. Nasce dalla collaborazione tra persone che sentivano l’esigenza di esprimere un concetto molto semplice ma molto importante e cioè l’importanza della coerenza e dell’aiutare il prossimo. In una società dove l’apparire ha preso il posto dell’essere, le persone con uno spessore morale sono quelle che alla lunga valgono di più. Le prove da affrontare sono all’ordine del giorno ma avere delle idee ed essere pronti a lottare per esse diventa decisivo come è decisivo l’aiutare le persone più deboli che non possono farcela da soli diventando empatici e superando le difficoltà aiutandosi a vicenda. Le sonorità sono attuali con quel tocco di stile italiano riconosciuto nel mondo e mi aspetto di arrivare ad un pubblico il più vasto possibile grazie alla rete, ma soprattutto alle persone che non mollano mai e condividono i miei stessi valori».

Ascolta “I won’t go” su YouTube

Biografia

Alessandro Toscani, in arte Stylex, nasce a Genova nel 1975 e inizia a muovere i primi passi nella musica a 14 anni. Studia chitarra classica ed elettrica, iniziando a formare band di diversi generi musicali. Dopo anni di esperienza live, si interessa alla musica elettronica iniziando a sperimentare varie correnti di pensiero musicale. Alla fine degli anni 90 si appassiona alla musica dance diventando DJ e produttore discografico. Inizia a produrre vari brani e dischi dance, come il singolo “Turning for you”, progetto Iklip, inserito in varie compilation estere, remixato da diversi DJ del panorama musicale. Nell’ultimo periodo si specializza sulla musica edm/house-future house. Tra le ultime produzioni spiccano “Sky Magic” e “All I need” (2020), entrambe in collaborazione con DJ Gianlu e AriaAlterEgo.

Indiano di nascita ma italiano d’adozione, Chuck Delhi sviluppa fin dalla giovane età un interesse contagioso per la musica. Verso la metà degli anni ’90 inizia a frequentare le prime feste private e locali dove viene folgorato dalla figura del disk jockey, intuendo da subito quello che sarebbe stato un sogno ma soprattutto un obiettivo. Nel 1997, con i risparmi accumulati, acquista piatti, mixer, cuffie e alcuni vinili imparando da solo a mixarli perfettamente. Da quel momento inizia a ritagliarsi sempre più spazi nei locali della sua zona fino a quando nel 2009 diventa a tutti gli effetti un DJ professionista. Figura completa sotto il punto di vista musicale, fa della professionalità la sua arma vincente.

Gianluca Zentile in arte Dj Gianlu On The Mix (Città di Castello, 28 novembre 1985) è un deejay italiano. Ha iniziato a fare il DJ a 15 anni nella sua città natale e, data la sua forte passione per la musica, capisce subito che è ora di fare sul serio, perché la musica ormai gli scorre dentro. Le sue prime esperienze sono nei pub e nelle feste private, per poi entrare a far parte, dal 2010 al 2012, dello Staff World Music Zone nella discoteca Formula Uno (PG) come DJ resident. Suona in molti club in tutta Italia, affermandosi come DJ resident in diversi locali, come l’Agorà American Bar. Partecipa anche alla famosa notte rosa di Riccione. Dopo anni di studio intraprende la strada della produzione musicale, mettendo in piedi uno studio

professionale e collaborando con studi di registrazione e produzione italiani e web radio di alto livello. Tra le sue produzioni più note c’è il singolo Sky Magic (2020).