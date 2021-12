Reiven online con la canzone “Nova”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali NOVA, il nuovo singolo dell’artista classe ‘94 REIVEN, al secolo Salvatore Maugeri

Fuori su tutte le piattaforme digitali NOVA, il nuovo singolo dell’artista classe ‘94 REIVEN. Al secolo Salvatore Maugeri, il rapper, autore e freestyler siciliano conclude il suo 2021 con un nuovo singolo che segue cronologicamente la pubblicazione di Spleen Ballad e 095 Inferno nel corso di quest’anno.

NOVA, prodotto a quattro mani con Sonnywmck e pubblicato per Shut Up Records, nasce dall’intento di calibrare ancora una volta la complessa scrittura di REIVEN su sonorità sempre diverse, avvicinandole in questo episodio al filone trap con ambientazioni che richiamano l’alternative rock. Il campionamento delle chitarre è infatti un omaggio ai Title Fight e al loro brano Head In The Ceiling Fan.

Qui, le liriche dell’apprezzato artista (già noto nel mondo hip hop in quanto vincitore di diverse importanti competizioni di freestyle, fra cui Tecniche Perfette), scavano nel suo animo sondando il tema del vuoto esistenziale, in un climax ascendente che lo riporterà all’esterno di sé. Proprio come suggerisce il titolo, in NOVA Reiven è una stella che esplode, raggiungendo il punto massimo della sua emotività.

“Ogni scintilla è luce nuova / Il suo bagliore mi ha cambiato / Ma brucerò come una supernova per tornare al buio che mi ha illuminato” – REIVEN

Il brano si inserisce nella recente esplorazione musicale dell’artista, caratterizzata da un dualismo che abbraccia stili molto differenti. Da una parte c’è una scrittura profonda e introspettiva su suoni più scuri, che indagano i temi della depressione e della solitudine; dall’altra, il fascino delle contaminazioni con l’heavy trap e l’hardcore, dove temi esoterici e aggressività emergono con forza.

BIO

Salvatore Maugeri, in arte Reiven, è un artista classe ‘94 nato e cresciuto ad Acireale, in provincia di Catania. Ha iniziato a farsi conoscere e ad affermarsi nel panorama musicale italiano partecipando e vincendo numerose gare di freestyle a livello nazionale. Tra le più importanti, ha vinto il “Tecniche Perfette” nel 2016 e si è classificato secondo al “Mic Tyson” del 2019, gara che ha visto ospiti fra i giurati artisti del calibro di Salmo, Ensi e Tormento.

Ha all’attivo due progetti ufficiali: il mixtape Captatio Malevolentiae pubblicato nel 2014, e l’EP intitolato Drug-On del 2017, con il quale l’artista catanese ha attirato l’attenzione di molti big della scena rap italiana. Nel 2020 l’artista entra a far parte dell’etichetta indipendente PULP e decide di lavorare alla riedizione del suo ultimo progetto Drug-On, aggiungendo tre nuovi inediti e modificando alcuni aspetti strutturali e musicali dei brani precedenti. Nel corso della sua attività musicale ha pubblicato anche diversi singoli, con alcune collaborazioni importanti come L’Elfo e Funkyman.