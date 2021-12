Nuovi rincari delle bollette a gennaio 2022: raddoppiano luce e gas

Caro bollette, da gennaio 2022 +55% per la luce e +41,8% per il gas. Gli aumenti scatteranno malgrado gli interventi del Governo

Dal primo gennaio l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. Così in una nota l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Gli aumenti scatteranno “malgrado gli interventi” del governo, si legge. “I nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso e dei permessi di emissione di CO2 – precisa Arera – avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas”.

Assoutenti: “Aumenti mostruosi”

Gli aumenti delle tariffe di luce e gas decisi oggi da Arera sono “mostruosi” per Assoutenti e portano l’associazione dei consumatori a presentare un esposto all’Autorità garante per la concorrenza e all’Antitrust Ue affinché indaghino sulle speculazioni in atto sui mercati di elettricità e gas.

“I rincari delle bollette decisi oggi da Arera rappresentano una mazzata per famiglie e imprese e provocheranno danni economici ingenti al paese – afferma il ​​presidente Furio Truzzi –. I 3,8 miliardi messi in campo dal Governo, così come previsto da Assoutenti, si sono rivelati insufficienti, e non hanno evitato la stangata che si abbatterà sulle bollette degli italiani. In tutto ciò Arera, l’autorità che dovrebbe vigilare sul mercato, si è rivelata totalmente assente e sembra aver assunto la funzione di semplice notaio che certifica i maxi-rincari senza concretamente attivarsi contro le speculazioni sui prezzi”.

Proprio per questo Assoutenti, dopo i rincari decisi oggi da Arera, annuncia un esposto all’Antitrust italiano e a quello europeo, affinché sia ​​avviata una istruttoria sulle speculazioni in atto sui mercati di luce e gas e sugli illeciti che hanno determinato il fortissimo incremento delle bollette.

“Ribadiamo infine la nostra richiesta al Governo di concedere a famiglie e imprese di rateizzare le bollette dell’energia per un periodo di 24 mesi, allo scopo di evitare a migliaia di nuclei e di attività di finire in default a causa dei costi insostenibili di luce e gas” – conclude Truzzi.