I TheRivati online con “Napoli Folk Blues Vol.2”

Fuori il secondo mini album acustico per la band TheRivati di Paolo Maccaro e Marco Cassese: “Napoli Folk Blues Vol. 2” è online

“Napoli folk blues vol.2” è il secondo progetto discografico interamente unplugged dei due fondatori del gruppo TheRivati. Paolo Maccaro e Marco Cassese sono rispettivamente cantante e chitarrista della band funk blues partenopea.Da sempre amanti delle sonorità folk per la prima volta pubblicano brani dal sound minimale, ma da un intenso pathos, utilizzando quasi esclusivamente la lingua napoletana e affrontando tematiche proprie del genere. L’idea di base è stata la loro voglia di creare qualcosa di originale ma allo stesso tempo classico.

“Con il Vol.2 chiudiamo il ciclo delle registrazioni fatte durante il lockdown, ma questa volta abbiamo voluto coinvolgere anche il resto dei TheRivati, inserendo contrabbasso, sassofono e percussioni in tracce diverse, e cercando di partire sempre dalla matrice folk blues ma cercando maggiormente la sperimentazione.” – dichiara il duo.

La Track list:

Faccio abuso

Difficile capì

Ninna nanna

Baby blues

All’Alba

Paolo Maccaro: voce, armonica e testi; Marco Cassese: chitarre

Alfonso La Verghetta: hammond in traccia 1; Antonio Di Costanzo: contrabbasso in traccia 1e 2; Saverio Giugliano: sax soprano in traccia 3; Salvatore Zannella: percussioni in traccia 4.