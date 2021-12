CSL Behring tratta l’acquisto di Vifor Pharma

Industria farmaceutica: l’australiana CSL Behring sarebbe in trattative per comprare la svizzera Vifor Pharma

L’australiana CSL sarebbe in trattative per comprare la svizzera Vifor Pharma per oltre $7,1 mld e i negoziati avrebbero raggiunto una fase “avanzata”. Lo ha riferito l’Australian Financial Review. Il giornale, citando fonti anonime, ha detto che le discussioni tra le società sono in corso da mesi, con la due diligence in corso. Tuttavia, le stesse fonti hanno avvertito che ci potrebbero volere settimane a CSL e Vifor per raggiungere un accordo finale: Le azioni delle due società sono saltate quasi il 20% .

Un portavoce di CSL ha rifiutato di commentare la speculazione, mentre un portavoce di Vifor ha detto “generalmente non commentiamo le voci e le speculazioni del mercato”.

Commentando il rapporto, l’analista di Jefferies David Stanton ha suggerito che se CSL dovesse acquistare Vifor, segnalerebbe una diversificazione in termini di area terapeutica dell’azienda, ma si incastrerebbe nel suo franchise di trapianti di rene.

Vifor, che si concentra sullo sviluppo di trattamenti per la carenza di ferro e la malattia renale cronica, ha generato un fatturato di 1,8 miliardi di franchi svizzeri (2 miliardi di dollari) per i 12 mesi conclusi il 30 giugno. L’azienda ha recentemente rafforzato la sua pipeline nefrologica dopo aver accettato di acquistare Sanifit Therapeutics e Inositec, ottenendo due inibitori sperimentali della calcificazione vascolare. Nel frattempo, all’inizio di quest’anno, l’ex membro del consiglio di CSL Abbas Hussain ha assunto il ruolo di amministratore delegato di Vifor.