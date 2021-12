Capodanno “brillante” con la crema parti intime di Ayay

Capodanno “brillante” con La Crema Scintillante Profumata Parti Intime di Ayay con glitter brillanti e fragranze naturali

Nuove frontiere per la beauty routine della zona V. La Crema Scintillante Profumata Parti Intime con glitter brillanti e fragranze naturali è una raffica di freschezza che ti accompagna tutto il giorno, facendoti brillare… proprio dappertutto!

Studiata per soddisfare le esigenze delle parti più delicate, la crema è adatta a tutti i tipi di pelle, anche alle più sensibili, e può essere utilizzata anche su altre parti del corpo.

Rispetto per la pelle, rispetto per l’ambiente grazie al packaging in bioplastica di origine vegetale.

Prezzo 14,90

AYAY è la prima linea italiana di cosmesi intima pensata e testata per la pelle vulvare, anale e perianale, nata per donare alle donne una nuova consapevolezza delle parti più intime del proprio corpo, esaltando la possibilità di essere se stesse in ogni aspetto della propria corporeità, senza disagi, senza tabù.

Tutti i prodotti AYAY sono efficaci, affidabili e sicuri.

In vendita su www.ayay.it