“Amore impossibile” è il nuovo singolo di Gianmarco Cacciapuoti

Disponibile in rotazione radiofonica “AMORE INSOPPORTABILE” (Greylight Records), il nuovo singolo di GIANMARCO CACCIAPUOTI

“Amore insopportabile” è una dedica esplicita, una dichiarazione d’amore. L’amore insopportabile di cui parla è qualcosa di positivo, una sensazione che non riesce a contenersi, che torna a esistere anche solo negli sguardi e nelle carezze, negli occhi di un amore così unico da diventare quasi insopportabile.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“e ho così paura di volere te/che gioco e mi allontano anche se/poi ritorno ai tuoi occhi/per trovare nuovi spazi”. Un amore che fa quasi paura, ma che in realtà vuole essere accolto, e quando ci si allontana un attimo, si ritorna insieme a condividere i momenti».

Nel video di “Amore insopportabile” Gianmarco passeggia in un viale alberato, nella notte i pensieri si fanno sempre più forti: un amore insopportabile che non lo fa dormire.

Nel suo cammino ci sono delle rose bianche, un libro di poesie e una Polaroid che viene scattata in avanti, come a rappresentare il futuro insieme alla sua lei.

Biografia

Gianmarco Cacciapuoti è nato a Napoli il 29 maggio 1994. Appassionato di musica jazz, soul e pop, all’età di 10 anni si avvicina al mondo della musica. Se dovesse pensare a una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto è il fatto di avere un animo goliardico. Infatti, fin da piccolo, ha iniziato a dilettarmi con le imitazioni e l’intrattenimento a 360 gradi, facendo anche esperienze come animatore turistico. Terminato il liceo ha proseguito gli studi in Economia, per poi ottenere un Master, perché, si sa, “fare l’artista è un percorso incerto e tortuoso”. Nonostante ciò, non ha mai smesso di coltivare la passione per il canto e il teatro, partecipando a numerosi spettacoli e anche vincendo diversi concorsi. Questi anni di attività artistica, però, sono stati bloccati dal periodo più difficile della sua vita: una grave malattia che lo ha colpito all’età di 20 anni. La musica è sempre riuscita a dargli la grinta di cui aveva bisogno e lo ha fatto andare avanti, insegnandogli che non bisogna mai arrendersi. Gli unici momenti di gioia erano le sue lezioni di canto, grazie a loro e alla sua grinta è riuscito a guarire e a continuare il suo percorso, cercando di far uscire dal cassetto tutti i suoi sogni. Attualmente lavora, studia recitazione e canta.