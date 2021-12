The Book of Boba Fett da oggi su Disney+

The Book of Boba Fett, nuovo spin-off dell’universo di Star Wars è in arrivo oggi su Disney+: sarà disponibile in streaming sulla piattaforma

Fennec Shand è la protagonista del breve teaser trailer di The Book of Boba Fett, nuovo spin-off dell’universo di Star Wars in arrivo su Disney+ il 29 dicembre.

Interpretata da Ming-Na Wen, la mercenaria interstellare è già apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, al fianco del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato da Temuera Morrison).

La trama



La storia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue Boba Fett e Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Nel cast, Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il co-produttore.