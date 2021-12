online il nuovo sito web di Cnr-Nano

Nel nuovo sito del Cnr-Nano largo spazio è dato alla presentazione della ricerca, suddivisa in 5 macro aree, e ai progetti dell’Istituto

Si entra subito nel nanomodo, attraverso la homepage del nuovo sito dell’Istituto nanoscienze del Cnr. I contenuti in inglese, ora organizzati e presentati in modo più fruibile, sono accompagnati da immagini di oggetti alla nanoscala prodotti nei laboratori dell’istituto.

Il sito propone in primo piano le attività recenti dell’istituto, con una sezione dedicata alle notizie (risultati di ricerca, nuovi progetti, riconoscimenti e premi), una agli eventi che coinvolgono l’istituto, e una sezione per i seminari, elemento fondamentale per promuove la formazione e la collaborazione trasversale all’interno di Cnr-Nano.

Largo spazio è dato alla presentazione della ricerca, suddivisa in 5 macro aree, e ai progetti dell’Istituto (al momento 35 sono i progetti in corso tra internazionali, nazionali e regionali) e alle pubblicazioni. Si aggiungono due sezioni [email protected] e [email protected] che raccolgono le attività di ricerca, i progetti e i ricercatori dell’istituto che sono attivi sui temi rilevanti in settori chiave nazionali per la ricerca & innovazione e europei, come Horizon Europe e il prossimo PNRRquelli dell’High Performance Computing (calcolo da alte prestazioni) e delle Quantum Science and Technologies (scienze e tecnologie quantistiche).

La homepage si completa con un approfondimento su un tema scientifico nel quale l’istituto nanoscienze ha competenze di eccellenza (Insights). Il primo articolo della serie, che avrà cadenza bimestrale, ha per titolo “Materials innovations through simulations” e introduce a una delle frontiere della ricerca sui materiali fatta attraverso le simulazioni e il supercalcolo che consentono la progettazione di materiali con prestazioni ottimali.

Nel sito non manca una sezione dedicata ai comunicati e alla rassegna stampa che raccoglie – attraverso le principali notizie comparse sui media che coinvolgono Cnr nano, e una sezione che raccoglie i Report che dal 2010 ogni due anni l’istituto produce per rendere conto delle principali attività svolte.

