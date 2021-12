Il Capodanno a Bergamo è con La Rappresentante di Lista

Ad animare il Capodanno a Bergamo ci sarà la Rappresentante di Lista per un 31 dicembre 2021 all’insegna del divertimento in sicurezza

Sarà La Rappresentante di Lista, in gara al prossimo Festival di Sanremo, la protagonista del Capodanno in musica organizzato dal Comune di Bergamo e ReteDoc in Piazzale degli Alpini per l’ultima notte del 2021, in chiusura della stagione di Bergamo1000, iniziata la scorsa estate e proseguita con i concerti all’aperto in piazza anche d’inverno.

Presentata da Vittorio dei Camillas, la serata (apertura cancelli ore 19.30) inizierà alle 20.30 con il djset anni ’80 dei Forever Young, per proseguire, alle 21.45, con il karaoke tour a cura di Cimini & Ziliani. Alle 23 spazio al concerto de La Rappresentante di Lista e, alle 00.30 ELECTRO vs ROCK, un appassionante djset electro rock con due ospiti speciali: Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Lory Muratti. La conclusione dell’evento musicale è prevista per le 2.

Per l’occasione, piazzale Alpini si allarga: il Comune di Bergamo chiuderà infatti un’area che dall’incrocio con via Bono va all’incrocio con via Paleocapa e via Mai. L’ingresso sarà gratuito, ma l’accesso è su prenotazione nominale online (su DICE.fm), possibile solo per chi possiede il green pass rafforzato – proprio come avviene per molti impianti sciistici – che verrà controllato all’ingresso dagli organizzatori.

L’area sarà delimitata, gli accessi contingentati, previo rilevamento della temperatura corporea, l’esibizione della prenotazione, l’utilizzo obbligatorio della mascherina.

“Un Capodanno all’aperto, in un’area estesa, con accesso gratuito a numero ampio, ma limitato e con super greenpass è la proposta che ci siamo sentiti di offrire a concittadini e concittadine” commenta l’Assessore Loredana Poli. “Sono previste le misure di sicurezza richieste anche per eventi al chiuso. Invito tutti a rispettare le indicazioni, e sarà una festa serena, beneaugurale per l’anno nuovo.”

