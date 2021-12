I tumori in Italia: presentato il nuovo Rapporto

Cala la mortalità e migliora la sopravvivenza per molti tumori in Italia, con dati in genere migliori rispetto a quelli della media europea, ma ci sono anche alcuni aspetti meno positivi, che fanno scattare campanelli di allarme e sottolineano l’importanza dell’impegno di tutti – ricercatori, medici e cittadini – per rendere il cancro sempre più curabile.

Sono questi i messaggi principali emersi nel corso della presentazione del volume I numeri del cancro in Italia 2021, un rapporto arrivato quest’anno alla sua undicesima edizione. Alla stesura, influenzata notevolmente dalla pandemia di Covid-19, hanno collaborato l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), l’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), la Società italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica (SIAPEC-IAP), la Fondazione AIOM, PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), PASSI d’Argento e l’Osservatorio nazionale screening (ONS).

“Le informazioni contenute in questo rapporto sono fondamentali, poiché ci permettono di disporre in modo tempestivo di numeri chiari, raccolti e analizzati sempre secondo la metodologia scientifica. E questo è importante per i ricercatori, per chi si occupa di politiche sanitarie e anche per i singoli cittadini” ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (ISS), in apertura dell’incontro di presentazione del volume.

Ci sono alcune differenze strutturali importanti tra l’edizione 2021 e le precedenti: la prima è il fatto che quest’anno è stato realizzato un unico volume e non due come negli anni precedenti (a partire dal 2017 erano state sempre prodotte due versioni, una rivolta ai pazienti e l’altra agli operatori). La seconda riguarda invece i dati di incidenza di malattia, ovvero il numero di casi previsti nel corso dell’anno, il cui aggiornamento non è stato possibile a causa della pandemia e del suo impatto anche sull’oncologia. “Sarebbe stato un esercizio di equilibrismo troppo difficile sulla base delle informazioni di cui disponevamo” ha detto Giordano Beretta, presidente AIOM, spiegando che fornire numeri imprecisi avrebbe comportato un aumento di confusione e di incertezza.