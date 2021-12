I Loren online con il nuovo singolo “Stendhal”

I LOREN tornano con un nuovo brano: “Stendhal” è un elogio alla bellezza portentosa dell’amore e alle sensazioni uniche che riesce a scatenare

A poche settimane dall’atteso ritorno con il singolo “Uniti”, i LOREN tornano con un nuovo brano fuori per Garrincha Dischi: “Stendhal”, un elogio alla bellezza portentosa dell’amore e alle sensazioni uniche che riesce a scatenare, paragonabili a ciò che si prova al cospetto di un’opera d’arte.

Una canzone che parla d’amore accostando la potenza di questo sentimento alla sindrome che colpisce chi si trova di fronte ad opere artistiche di straordinaria bellezza: appunto, la sindrome di Stendhal, che sembra verificarsi più spesso a Firenze. Un chiaro riferimento alle radici fiorentine della band e al loro indissolubile legame con la città, sempre presente in ogni brano, ma qui talmente forte da elevarlo a manifesto assoluto della loro musica. I contrasti sonori dominano ancora una volta, confermando il nuovo sound diviso tra l’eleganza cristallina delle melodie e l’incisività della sezione ritmica. Ad avvolgere il brano, infatti, un’atmosfera intrisa di malinconia da cui però scaturisce una forza propulsiva pronta ad esplodere nel ritornello, dove si condensa il significato della canzone e di qualsiasi storia d’amore.

«La sindrome di Stendhal – raccontano i LOREN – è quell’insieme di tachicardia, vertigini e allucinazioni che si prova al cospetto delle cose di una bellezza straordinaria. La canzone parla di partenze, litigi, del peso delle distanze ma soprattutto dell’importanza dei ritorni e del riuscire ancora a guardarsi come se fosse la prima volta. Come un turista che guarda per la prima volta Firenze, dove, per la prima volta, si è manifestata la sindrome di Stendhal».

BIOGRAFIA

I LOREN nascono a Firenze nel 2018 da cinque amici molto attivi nella scena musicale locale, che decidono di raccogliere, e mettere insieme, tutte le esperienze precedenti sotto questo nome.

Nel Dicembre del 2018 pubblicano per Garrincha Dischi l’album d’esordio omonimo che raccoglie consensi sia di critica che di pubblico, a cui fa seguito un tour di concerti nelle principali città italiane. Durante le registrazioni nascono collaborazioni, divenute col tempo amicizie, con Enrico Roberto ‘Carota’ (Lo Stato Sociale), CIMINI, Nicola ‘Hyppo’ Roda (Keaton). I LOREN guardano alla tradizione della musica leggera italiana per i testi mentre, per quanto riguarda il mondo sonoro, ai maggiori gruppi della scena pop-indie internazionale.

Nel 2021 ritornano sulle scene con un nuovo singolo “Uniti” in uscita il 5 novembre sempre per Garrincha Dischi, prima anticipazione del nuovo album in uscita nel 2022.