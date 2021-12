Fuori il nuovo singolo di Ale De Rosa

“Qualcosa di più” è il nuovo singolo di Ale De Rosa: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme streaming “Qualcosa di più”, il nuovo singolo di Ale De Rosa, artista indipendente di Torino.

Il brano, che rappresenta il punto d’incontro delle varie anime musicali dell’artista, si presenta come un equilibrato mix tra sonorità elettroniche e acustiche in cui linee di basso funky, riff di chitarre acustiche e classiche, suoni di sintetizzatori e batteria elettronica disegnano un groove articolato e potentissimo.

“Qualcosa di più vuole essere un invito a entrare dentro noi stessi, ad ancorarci alla nostra interiorità per non cedere mai alle lusinghe di un mondo esterno che troppo spesso ha come unico obiettivo quello di manipolarci e di allontanarci da ciò che vogliamo e desideriamo veramente. Insomma, oggi più che mai è necessario che sempre più persone si impegnino seriamente nel cercare e trovare la propria Fonte, dalla quale possano scaturire solo pensieri e azioni pure, genuine.

Solo così a parer mio possiamo manifestare un nuovo mondo, una realtà più autentica, creata da individui veramente liberi”.

Qualcosa di più, che sarà pubblicata dall’etichetta indipendente ALT Reload, è il terzo singolo che anticipa il nuovo album di Ale De Rosa, la cui uscita è prevista per l’inzio del 2022.

Ale De Rosa è un musicista e cantautore indipendente di Torino che ha esordito come solista nel 2016 con l’album “Fuori è Dentro” (disponibile su tutte le piattaforme streaming), un concept album caratterizzato da ruvide sonorità alternative rock. Oggi si riaffaccia sulla scena indipendente con un sound più morbido e maturo, in cui si mescolano molteplici forme e stili musicali, dall’elettronica al funk, dal rock alla bossa nova, dal pop al jazz.

L’artista torinese affianca da sempre la sua attività artistica a quella didattica, che lo ha portato nell’ultimo decennio a fondare una scuola di musica e molti altri progetti di formazione musicale, l’ultimo dei quali il sito alederosabasslessons.com dedicato totalmente alla didattica del basso elettrico.

