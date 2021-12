Come proteggere ossa e muscoli dal freddo

Da Meritene consigli e buone abitudini per mantenere il benessere di muscoli, ossa e articolazioni anche durante il periodo invernale

Il clima invernale e gli sbalzi di temperatura rappresentano un’insidia considerevole per la muscolatura, le ossa e le articolazioni, è quindi molto importante proteggersi dal freddo per evitare di imbattersi in fastidiose sintomatologie correlate ad esso.

In particolar modo per chi ama fare sport all’aria aperta anche in questa stagione, soprattutto al mattino presto quando le temperature sono più rigide, è importante avere alcune accortezze per prevenire infortuni e dolori articolari come dedicare il giusto tempo a riscaldamento e stretching, indossare abbigliamento tecnico a strati e avere un’alimentazione corretta in base all’attività svolta. Fare sport quando fa freddo, inoltre, rafforza il sistema immunitario (in assenza di patologie particolari) e contribuisce a scongiurare i classici malanni di stagione come raffreddore, mal di gola, influenza, permettendo al corpo di rimanere in forza. Spesso l’assunzione di integratori contenenti nutrienti necessari per mantenere il nostro organismo in salute può essere utile, specialmente con l’avanzare dell’età, poiché con il freddo le articolazioni sono più rigide ed è più facile avere problemi muscolari.

I muscoli sono uno degli strumenti che l’organismo ha a disposizione per difendersi da attacchi esterni, quindi, in particolari circostanze avverse, producono elementi immunitari messaggeri che segnalano un problema al nostro corpo e consentono di attivare i meccanismi di difesa. Da qui nasce l’importanza di mantenere l’apparato muscolo-scheletrico in salute per rafforzare e stabilizzare il sistema immunitario e viceversa, attraverso una regolare attività fisica e l’assunzione di nutrienti specifici come le proteine, utili per supportare la massa muscolare, il collagene e l’acido ialuronico, che mantengono le articolazioni forti e sane. Meritene Mobilis, ricco di questi nutrienti specifici, è quindi indicato per integrare nella dieta gli elementi essenziali per affrontare in forza le temperature rigide. L’integratore di Nestlé Health Science, infatti, è stato specificamente formulato per mantenere la funzionalità di muscoli, ossa e articolazioni.

L’acido ialuronico, considerato anche come “l’olio dei nostri motori”, con la sua azione antiinfiammatoria è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del tessuto connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.). Inoltre, la presenza della Vitamina C contribuisce alla normale formazione di quest’ultimo, mentre la Vitamina D aiuta a supportare la salute delle ossa.

Mangiare di più è una delle 3 regole principali da non dimenticare quando fa freddo[1], ovvero aumentare leggermente l’apporto calorico giornaliero, optando per abbondanti porzioni di alimenti proteici i quali, con poche calorie, nutrono i muscoli e aiutano a bruciare l’adipe accumulata (sempre a seconda dell’attività svolta e lo stato del proprio peso-forma).

Le problematiche legate alle basse temperature possono affliggere anche le persone più sedentarie, infatti, quando il corpo avverte il freddo si verifica un irrigidimento muscolare che porta ad assumere una postura contratta: in questo modo il muscolo grava in modo eccessivo su tendini, cartilagini e articolazioni, causando dolore e accentuando eventuali problematiche preesistenti. Meritene Mobilis, grazie alla sua formulazione specifica, agisce direttamente per aiutare il fisico ad affrontare lo stress muscolare causato dal freddo (o da intense attività fisiche). Il collagene di tipo II, contenuto all’interno di questo integratore, è infatti esattamente quello che troviamo nelle articolazioni e la sua formulazione è ricca di derivati della lisina, un aminoacido naturalmente presente nel collagene delle nostre cartilagini.