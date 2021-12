Vendita diretta: il 2021 degli associati Avedisco è stato positivo

Vendita diretta, i dati Avedisco: il fatturato cresce del +5,74% e il numero degli Incaricati alla Vendita del 3,5% con quasi 11.000 nuovi ingressi

La Vendita Diretta si conferma un settore forte e dinamico, apprezzato dagli italiani sia in termini di opportunità di lavoro, sia come stile di consumo. Lo attestano i dati dei primi nove mesi del 2021 resi noti da AVEDISCO, – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che con le sue Aziende Associate, registra un fatturato di oltre 531 milioni di euro per una crescita del +5,74% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

Nei primi nove mesi dell’anno sono quasi 11.000 gli Incaricati che hanno scelto di entrare a far parte del mondo della Vendita Diretta, numeri in aumento del 3,5%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che portano il numero totale degli Incaricati ad oltre 320.000.

Gli ottimi risultati confermano l’andamento più che positivo di questo modello di business basato sulla tutela e sulla soddisfazione del Consumatore nonché sulla qualità dei prodotti commercializzati dalle Aziende Associate che operano nei diversi comparti merceologici. Nei primi nove mesi del 2021 l’“Alimentare Nutrizionale” si conferma come il settore più rappresentativo con un fatturato che supera i 381 milioni di euro, un aumento del +7,24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Segue “Cosmesi e accessori moda” che cresce del +7,21% con un fatturato che supera i 46 milioni di euro e il comparto “Servizi” che registra un fatturato di oltre 26 milioni di euro, + 10,82% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

“Il bilancio positivo per la Vendita Diretta nei primi 9 mesi del 2021, conferma che i Consumatori continuano a darci la loro fiducia riconoscendo la qualità dei nostri prodotti, la professionalità e il valore dei servizi forniti dagli Incaricati alle Vendite e dalle Aziende Associate. – Commenta Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO – In un contesto complesso come quello attuale, la Vendita Diretta rappresenta una professione che appassiona e consente un inserimento immediato per tutti coloro che desiderano gestire il proprio tempo, avendo soddisfazioni lavorative, ma soprattutto personali.”