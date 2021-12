The Killers in Italia nel 2022: unica data a Milano

Il concerto a Milano dei The Killers, uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense, è in programma il 21 giugno 2022

Annunciata la presenza dei THE KILLERS, uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense, al Milano Summer Festival che si terrà all’Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno 2022.

Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer suoneranno i loro più grandi successi al Milano Summer Festival presentando dal vivo anche il loro recente album “Pressure Machine” che co-prodotto dalla band, Shawn Everett, e Jonathan Rado (dei foxygen), racconta la realtà cruda e quotidiana della piccola Nephi (Utah), città natale di Brandon Flowers.

ATTENZIONE!

I biglietti per il concerto previsto lo scorso 12 luglio 2020 non sono validi per assistere al nuovo show. Tuttavia gli acquirenti della data del 2020 riceveranno una comunicazione da parte della ticketing company alla quale si erano rivolti e potranno poi accedere ad una presale con condizioni personalizzate.

Per tutti gli altri i biglietti, sono disponibili su tutti i circuiti online e presso i rivenditori autorizzati.