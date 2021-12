Spotify e The Story Lab lanciano la campagna Wrapped

Spotify e The Story Lab celebrano un 2021 straordinariamente normale con Wrapped: la campagna global che riassume gli ascolti dell’anno appena trascorso

Spotify e The Story Lab, la full creative advertainment agency di dentsu italia, ancora insieme per il lancio di Wrapped: la campagna global che celebra l’anno appena trascorso attraverso gli ascolti di tutti noi. Il concetto “Totalmente normale per il 2021” è stato interpretato in chiave italiana, nello straordinario anno che ci ha visto protagonisti in svariati campi, in particolare nella musica e nello sport, segnando successi senza precedenti.

È stato un anno in cui è stato totalmente normale essere straordinari e lo abbiamo espresso con una campagna integrata, pianificata da UM, che ha celebrato ogni momento speciale del 2021 con diversi touchpoint. Un video manifesto con protagonista sangiovanni ha dato voce a tanti di questi episodi: da Jacobs a Laura Pausini, passando per Tamberi, Khaby Lame e “o tiraggir”. Ma a ricordarci che anno speciale sia stato hanno contribuito anche le affissioni con gli artisti e una campagna digital e social che ha generato meme e conversazione online grazie alla partecipazione delle pagine più divertenti di Instagram, TikTok e Twitter.

Per la Top Song 2021 è stata organizzata una sorpresa particolare per comunicare all’artista il risultato: uno scontrino lunghissimo con tutto il conto di Malibù per sangiovanni è stato il modo di svelare all’artista la canzone più ascoltata del 2021 con oltre 100 milioni di ascolti.

Sono state create anche delle playlist da alcuni talent tra cui Giorgio Chiellini, per descrivere in canzoni alcuni avvenimenti: dai successi sportivi di Tamberi e Egonu, fino alla maglietta tirata da Chiellini che eccezionalmente da meme è diventata un’installazione in Stazione Centrale. Il riassunto musicale dell’anno è diventato così un emozionante ricordo collettivo dei grandi traguardi che abbiamo raggiunto insieme in questo 2021 totalmente normale.