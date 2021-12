Sissi in prima serata su Canale 5: la trama della serie-evento

Televisione: la serie-evento Sissi debutta in prima serata su Canale. Ecco la trama e le anticipazioni dei 6 episodi in onda sulla rete Mediaset

Dal titolo di Duchessa di Baviera fino all’incoronazione di Imperatrice d’Austria. La vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria diventa una miniserie evento, in partenza questa sera su Canale 5. Composta da 6 puntate da 45 minuti circa ciascuna, “Sissi” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) andrà in onda ogni martedì con un doppio episodio settimanale, per un totale di tre serate.

Sissi – la serie

La serie – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

La serie inizia dal periodo adolescenziale di Elisabetta, e ripercorre le tappe che l’hanno portata all’incoronazione di Imperatrice d’Austria. Un percorso scandito dall’amore per Franz come da numerose difficoltà, come la perdita di due figli.