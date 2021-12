Previsioni meteo 28 dicembre 2021: ultime piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 dicembre 2021: fase di maltempo agli sgoccioli, ultimi giorni dell’anno con anticiclone e caldo fuori stagione

Il 2021 e il mese di dicembre si avviano alla conclusione con condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia dove in queste ore sta transitando una perturbazione. Dopo le piogge che hanno caratterizzato le Festività natalizie, anche nella giornata di oggi avremo dunque condizioni di maltempo su buona parte della Penisola, con piogge che insisteranno specie al Centro e al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domani e giovedì il tempo migliorerà gradualmente sulla nostra Penisola per una rimonta dell’anticiclone. Gli ultimi giorni dell’anno trascorreranno quindi con cieli sereni e temperature in deciso aumento. Si potranno raggiungere valori record per questo periodo, con massime che in alcune aree saranno comprese tra i +15°C e i +20°C.

Intanto per oggi, martedì 28 dicembre 2021, al Nord Italia tempo uggioso al mattino, con precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli coperti su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; neve oltre i 1200 metri di quota.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare, con pioviggini su Toscana, Umbria e Abruzzo. Al pomeriggio insistono le precipitazioni con cieli irregolarmente o molto nuvolosi. In serata ancora deboli fenomeni tra Toscana e Umbria; nessuna variazione di rilievo altrove.

In Toscana tempo instabile nella giornata con piogge diffuse, generalmente di debole o moderata intensità, sia sulle coste che sui settori interni della regione; possibilità di pioviggini sparse anche in serata sull’intera regione.

Al Sud e sulle Isole piogge sparse al mattino sui settori peninsulari, localmente a carattere intenso; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio locali acquazzoni tra Calabria e Sicilia; nessuna variazione prevista sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità irregolare associata.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio, fenomeni intensi anche a carattere di temporale sul Tirreno. Precipitazioni sparse anche nelle ore serali.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Centro-Sud, stazionarie o in aumento al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.