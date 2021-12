Le Bisce e gli Inico insieme in “E’ troppo tardi”

Si intitola “È Troppo Tardi” il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra la band lodigiana Le Bisce e il duo veronese INICO

Questo brano rappresenta la manifestazione della stima e dell’amicizia che legano le due formazioni (Damiano dei Le Bisce collabora infatti con gli INICO come autore dal 2015) e anticipa l’uscita, programmata per i prossimi mesi, dei brani sui quali il duo INICO ha lavorato durante l’ultimo anno.

La canzone racconta delle occasioni perse e del vuoto emotivo che le mancate opportunità lasciano. L’unico modo per colmarlo è sfruttare al meglio ciò che si è imparato e guardare avanti nella propria vita.

Il videoclip è una produzione di Spaghetti Film e raffigura le formazioni in studio, catturando la magia del momento in cui il brano è stato inciso, con grande attenzione alla regia e cura della fotografia.

Le Bisce sono una band lodigiana, nata nel 2017. Debuttano nel 2019 con il rifacimento de “La Canzone Intelligente” di Cochi e Renato, attirando l’attenzione del noto deejay/speaker radiofonico Marco Biondi, che li seguirà come manager. Ad Aprile 2020 pubblicano “Il Tempo dell’Attesa”, realizzando un videoclip che testimonia le strade delle città deserte a causa del lockdown, video di cui parlerà il TG2. Nasce una collaborazione con Autogrill, che utilizzerà il brano per un video-testimonianza dei propri dipendenti. A Settembre 2020, esce per BeNext/Sony Music il brano “Come Mauro Repetto”, elogio al co-fondatore degli 883, che supererà abbondantemente i 300 mila streaming Spotify.

INICO sono un duo veronese, formato da Nicolò Arduini e Juri Scala. Iniziano giovanissimi in una band, con il nome TRACCIA24, salendo alla ribalta nel 2015 con la partecipazione ad X-Factor. Dopo numerosi tour e concerti importanti (Home Festival, Radio Italia, Deejay On-stage e altri) nel 2019 decidono di proseguire come duo, diventando INICO e partecipando come concorrenti ad AMICI 19.