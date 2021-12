Al via il 28 aprile 2022 Design 4 Inclusion, il Corso di Alta Formazione di POLI.design nato per comprendere le fragilità e far crescere il valore dell’impresa responsabile

Imparare a relazionarsi con le categorie fragili della società, valutarne bisogni e caratteristiche, cercando di sviluppare modelli relazionali e partecipativi che ne migliorino le condizioni sociali e psicologiche, sia da parte di soggetti privati quanto delle istituzioni pubbliche. Oggi più che mai è necessario tracciare le direzioni a venire di una sensibilità sociale in forte crescita e rilevanza, sul piano della cultura amministrativa quanto di quella imprenditoriale, e formare progettisti, funzionari pubblici, responsabili, manager e dirigenti con competenze specifiche relative al tema dell’inclusione e dell’azienda etica.

Per questo POLI.design, Società Consortile del Politecnico di Milano, ha deciso di lanciare il nuovo Corso di Alta Formazione Design 4 Inclusion, che si pone l’obiettivo di esplorare i temi dell’inclusione negli aspetti rivolti alla dimensione sociale, imprenditoriale, economica e politica, in quanto influenti per la progettazione di nuovi prodotti, ambienti e servizi e per il miglioramento del welfare. Un percorso formativo altamente qualificante, che vanta il patrocinio dell’ Ordine degli Architetti di Milano, di ALA-Assoarchitetti e di Fondazione Bioarchitettura, e partner come Design for All Italia e Dynamo Academy.

“Con questo Corso si vuole affrontare il tema dell’inclusione a diverse scale progettuali, dal cucchiaio alla città, grazie proprio ai 3 moduli formativi specifici. L’approccio sarà fortemente interdisciplinare, coinvolgendo professionisti e specialisti di diversi ambiti disciplinari: infatti solo basandosi sull’ascolto, sulla condivisione e sulla partecipazione, si può costruire una cultura del progetto inclusiva, una nuova visione culturale e nuove prassi di progetto” – afferma Giulio Ceppi, Direttore Scientifico del Corso.

Il Corso si rivolge a laureati in discipline politecniche, funzionari pubblici con competenze mirate al sociale, all’inclusione e agli spazi pubblici, manager e dirigenti con competenze legate alla corporate social responsability, brand & marketing manager, HR di grandi aziende, gruppi, istituzioni e fondazioni, esperti, manager e dirigenti del terzo settore.

La didattica prevede un’alternanza di lezioni, workshop e incontri con esperti del settore con lo scopo di fornire una visione pratica e subito efficace degli argomenti trattati. La durata complessiva è di 180 ore suddivise in tre moduli separati e distinti tra loro, ai quali è possibile partecipare singolarmente oppure alla totalità dei tre. L’impegno settimanale è di tre giorni alla settimana, part-time o full-time a seconda delle giornate. La modalità di erogazione sarà blended, con una parte significativa in presenza per permettere a tutti i partecipanti di fruire dell’esperienza nella sua pienezza e una parte in Live Streaming.

Le iscrizioni al Corso di Alta Formazione Design 4 Inclusion sono aperte fino al 28 marzo 2022, salvo esaurimento disponibilità. Per informazioni sulla didattica e sulle modalità di iscrizione:

https://www.polidesign.net/it/formazione/cultural-heritage/corso–design-4-inclusion/.