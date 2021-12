Penz online con il nuovo album “Zero”

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “ZERO” (Artist First ) il nuovo Album di Penz: un disco introspettivo che arriva dopo tre anni di silenzio

Zero è un disco introspettivo che arriva dopo tre anni di silenzio , con uno sguardo al passato ma ben consapevole del presente. Zero parla di amicizia, di amore, di lavoro, di scelte sbagliate, di momenti bui, di sogni realizzati e da realizzare. E’ un disco molto personale che vuole celebrare la ripartenza dell’artista, il suo ritorno in campo, la sua rinascita musicale.

“Da un po’ di tempo a questa parte, avendo stravolto la mia vita, non sempre ho trovato le parole giuste. Ho avuto paura, credevo di non aver più niente da dire, ma fortunatamente è bastato fermarsi un attimo per capire che non era così”

Arrivano così 10 brani raccolti nel suo primo album, dal titolo ZERO.

“In un 2020 pieno di difficoltà, durante il lockdown, ho avuto il tempo di fermarmi ed ascoltarmi, scrivendo finalmente nuove canzoni dopo parecchio tempo. Ora vorrei che ascoltaste tutto quello che ho da dire e che, per paura o imbarazzo, ho sempre taciuto”.

Nonostante il primo singolo si chiami FINE questo è soltanto l’inizio. Come dice l’album, si parte da ZERO.

Ad accompagnare Penz in questo viaggio: Federico Schiavoni alla chitarra, Matteo Mazzola al basso, Marco Trivini alla batteria e Andrea Giubilei alle tastiere.

Matteo Panzeri, classe 1992, in arte Penz, decide di dare vita ad un progetto da solista nel 2015, dopo diverse esperienze con band che spaziavano tra Pop, Rock, Funk e Crossover. In seguito a numerosi concerti e dopo aver pubblicato alcune cover internazionali su YouTube, nel gennaio del 2016 esce con il suo primo singolo da solista “Don’t feel the pain”. Questa ballad pop-rock precede altri singoli, tutti in italiano, fino ad arrivare all’ultimo brano “Colore” pubblicato a fine 2017, il cui video raggiunge ottimi risultati. Nel 2018 Penz decide di cambiare vita e realizzare un piccolo sogno, aprendo da solo la scuola di musica Piuvoce.

TRACKLIST:

Fine Nella Testa Senza Guardare Indietro Aspetto Qui Più Di Prima Fiore L’ Ultima Volta Sempre CentO