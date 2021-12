“Il bicchiere” è la nuova canzone di Nicola Mazzanti

Disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali per MTmusic “Il Bicchiere”, il nuovo singolo pop rock del cantautore toscano 32enne Nicola Mazzanti

Il brano Il Bicchiere ha già ottenuto il Premio per il “Brano più originale” al Sanremo Rock Festival presso il Teatro Ariston di Sanremo, concorso Nazionale a cui Mazzanti si è inoltre classificato nei primi 15 posti dell’edizione 2020. Questo riconoscimento lo ha spinto a pubblicare il suo primo singolo e liberare la sua vena autorale.

Nel testo de Il Bicchiere vi è un chiaro riferimento agli sprechi (…Ti senti forte, sei di vetro e ti riportano indietro…) con un esortazione a utilizzare dei materiali riutilizzabili. Non mancano i riferimenti alle false apparenze (…Quella sera quando c’era festa lei ti ha fatto perdere la testa. Bella e magra di plastica, ti sembrava fantastica…) e l’invito a dare il giusto peso e valore alle cose ( …Sai, ogni bicchiere ha la sua anima, ogni uomo la sua identità…)

“Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra”. (Sir Paul McCartney)

“Proprio così… Ho sempre presente questa citazione del grande Paul McCartney. Siamo prodotti artigianali di nicchia riprodotti su larga scala. Ogni cosa può avere la sua anima, la sua giusta collocazione, in modo che tutto sia in armonia. Credo che ci si debba concentrare maggiormente su ciò che ci permette di vivere. Purtroppo il mondo di oggi ci spinge a dover sopravvivere. Credo che non ci sia necessità di essere estremisti. Lo smog inquina, ovvio che il carburante è essenziale per andare avanti, ma potremmo ridurlo. Non ci accorgiamo che a volte facciamo scadere il cibo e marcire i frutti, quando altri avrebbero potuto cibarsene. Vorrei che si arrivasse a dare il giusto peso e senso alle cose, a tutte, anche alle più semplici e basilari di tutti i giorni. Siamo persone tendenti all’onnipotenza, vogliamo essere come Dio. Ci hanno già provato in molti ad esserlo e i risultati sono stati disastrosi. Credo che dovremmo studiare più attentamente il passato, ci aiuterebbe ad evitare errori di cui sicuramente ci pentiremmo”. Nicola Mazzanti

Il Bicchiere è stato prodotto da Produzioni MusicAly (Alioscia Arioli) che insieme a Nicola Mazzanti ha curato la composizione musicale. Il testo è di Nicola Mazzanti. Il Video Ufficiale, pubblicato sul canale ufficiale dell’artista è stato ideato da Emiliano Boschetti con la regia di Patrizia Mottola per la società di produzione Pulsart Company & BMGI. Il management artistico è seguito da Leo Giunta. Etichetta MTmusic.

