Biografia Empiel è un gruppo italo marocchino formato da Biggthug e Flow Murry, due ragazzi nati a Casablanca e cresciuti a Bologna nel quartiere di Casteldebole Borgo Panigale. Ascoltando musica rap, nasce in loro la voglia di cantare, di raccontare la vita delle case popolari di Bologna e l’esistenza di quei ragazzi che sognano un’opportunità per cambiare la loro vita in meglio. Al momento stanno registrando e lavorando al loro primo disco ufficiale.