Estoy Pocho torna con il singolo “Dile”

La giovane promessa dell’urban latin italiano Estoy Pocho online con il nuovo singolo “Dile”, disponibile sulle piattaforme streaming

La giovane promessa dell’urban latin italiano Estoy Pocho, dopo il debutto nel 2019 con “Senza Te” ed il successo di “Otra Noche” (2021), torna nei digital store con “Dile” (No Limit Group), il suo nuovo singolo.

Il brano, prodotto dall’estro creativo del celebre ed ormai fidato producer Dany De Santis, segue la scia emozionale delle precedenti release, avvolgendo l’ascoltatore in un abbraccio musicale in grado di coniugare leggerezza, sensualità e sentimento, riconfermando così la capacità del poliedrico artista capitolino di interpretare con classe e phatos testi intrisi di istinto e riflessione.

Un’antitesi, quella tra cuore e ragione, che Estoy Pocho traduce in musica traendo da esperienze personali e da un’eccezionale abilità nel cogliere dinamiche e sfumature che caratterizzano e colorano il mondo intorno a lui, attraverso una scrittura minuziosa ed incisiva, capace di regalare una completa immersione in una dimensione sospesa tra ritmo, incanto e passione.

Ed è proprio nel firmamento di suoni ed emozioni, estatico e surreale, che si inserisce “Dile”, una carezza armonica sulle ferite dell’anima, un grido sentito, ma al tempo stesso soave e pregno di dolcezza; un impetuoso flusso di parole e pensieri, comunicato con intensa delicatezza alla protagonista femminile di una relazione ormai terminata, ma ancora in essere nei cuori di entrambi, a cui l’artista chiede un ripensamento, un passo indietro verso quella felicità, quella serenità a tuttotondo, che soltanto il vero Amore è in grado di donare.

«Con questo nuovo pezzo – dichiara Estoy Pocho –, ho scelto di mostrare un nuovo lato di me, raccontando un rapporto di coppia tramontato nei fatti, ma ancora vivo nelle esistenze dei due innamorati. Ho deciso di coniugare romanticismo, nostalgia e passione, per mettere in luce la complessità dei sentimenti, ma anche la versatilità di un’emozione, che può essere percepita al contempo come dolore e sollievo e che attraverso la musica sa liberarsi, trovando una sua dimensione».

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, girato tra gli incantevoli scorci di Ostia (RM) e diretto dall’attento e competente sguardo di Federica Di Pasquale.

“Dile” aggiunge un nuovo importante e prezioso step nel cammino di Estoy Pocho, un percorso vissuto tra cuore e quotidianità, il cui traguardo è un pubblico alla ricerca del perfetto mix tra emozione, ritmo e sentimento.

Biografia.

Estoy Pocho, pseudonimo di Francesco Grazioli, nasce a Roma il 1° Dicembre del 2005. Versatile, determinato e talentuoso, si avvicina alla musica da bambino ed a soli 14 anni pubblica “Senza Te”, il suo primo singolo ufficiale, che lo porta, grazie al supporto del suo manager, Antonio Ricevuto, ad esibirsi in diverse venue italiane e, nel 2020, ad un live nella storica e caratteristica città di Hammamet, in Tunisia. A Maggio 2021, è il momento di “Otra Noche”, una release intensa e raffinata, prodotta dal celebre artista cubano Dany De Santis, scritta ed interpretata dallo stesso Estoy Pocho in lingua spagnola, che racconta le vicissitudini di una giovane coppia, tra timori, dubbi, paure e responsabilità. Versatile, talentuoso e riconoscibile, Estoy Pocho è una delle migliori promesse della scena urban-latin italiana.

