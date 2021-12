A Capodanno apertura straordinaria del Giardino di Boboli

Tra le aperture speciali durante le Festività, si potrà entrare al Giardino di Boboli il 27 dicembre, il 1 gennaio e il 3 gennaio , di solito chiusi al pubblico

Palazzo Pitti di nuovo visitabile tutto il giorno, dopo mesi di ingresso limitato al solo pomeriggio; il giardino di Boboli accessibile in via straordinaria il primo dell’anno, insieme ad altre giornate di apertura speciale. Le Gallerie degli Uffizi si preparano alle feste natalizie con notizie positive.

Palazzo Pitti accessibile tutto il giorno: dalla riapertura al pubblico dello scorso 4 maggio, a causa di carenze nel personale, i musei di Palazzo Pitti (Galleria Palatina, Galleria di Arte Moderna e Tesoro dei Granduchi) sono stati aperti soltanto di pomeriggio. Dal 2 gennaio, la reggia medicea tornerà visitabile dalle 8,15 alle 18,50: questo, si spiega dal concessionario delle Gallerie degli Uffizi, Ati Giunti, è stato possibile grazie al determinante impegno da parte del concessionario stesso, che ha messo a disposizione 35 unità per contribuire al ripristino dell’apertura per tutto il giorno, a orario continuato, dei suddetti spazi museali. Di questo si dichiarano particolarmente soddisfatte le RSU di Opera Laboratori, azienda facente parte di ATI Giunti, poiché grazie all’iniziativa altre 35 persone rientreranno a lavoro, azzerando così le ore di cassa integrazione straordinaria. La riapertura è stata possibile anche grazie a un’intesa con la RSU del personale statale.

Sconti a Palazzo Pitti: È da ricordare la promozione per chi entra presto a Palazzo Pitti, acquistando il biglietto prima delle 8,59 ed entrando prima delle 9,25: per questi visitatori, infatti, il biglietto costa la metà. E presto partirà anche quella, sempre con biglietto a metà prezzo, per chi sceglie di andare a Palazzo il mercoledi pomeriggio: sarà valida dal 12 gennaio fino alla fine di febbraio, ogni mercoledi a partire dalle ore 15.

Aperture speciali: il 27 dicembre, e il 3 gennaio (di lunedì, ordinariamente giorno di chiusura) saranno aperti, dalle 8,15 alle 16,30 il Giardino di Boboli e il Museo delle Porcellane. Per il primo dell’anno, invece, ci sarà l’apertura speciale del Giardino di Boboli, dalle 11,30 alle 16,30. Gli ultimi ingressi consentiti saranno sempre un’ora prima della chiusura.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Con il nuovo anno torniamo ad offrire il servizio ad orario completo in Palazzo Pitti. Un altro passo affinché la Reggia torni a disposizione dei cittadini e dei visitatori stranieri”.

Il capo della divisione operativa delle Gallerie degli Uffizi Maurizio Catolfi: “Finalmente Palazzo Pitti si apre di nuovo per tutta la giornata, dopo mesi di apertura ‘dimezzata’. Un grande risultato che è stato possibile grazie alla volontà e all’impegno di tutti i soggetti coinvolti”.