William Daze torna con il brano “Liberi”

Fuori sulle piattaforme streaming “Liberi” di William Daze: un brano nato dall’esigenza dell’artista di sfogare la voglia di libertà

William Daze è un cantautore pugliese, classe 96, nato a Lecce. Cresciuto in un piccolo paese di provincia che lo porta ad una continua ricerca di stimoli, William inizia fin da piccolo ad interessarsi al mondo della musica con l’influenza del padre, chitarrista, che lo porta sulla strada di artisti internazionali.

La passione per la musica coltivata fin da piccolo e le figure di riferimento come Michael Jackson, Queen e Elton John guidano William nell’approccio ad una scrittura satura di immagini raccontate attraverso parole semplici ma di grande significato e lo portano verso un’ossessione genuina di ricercare suoni caldi e avvolgenti che sfociano spesso in esplosioni orchestrali di forte impatto emozionale.

Liberi è un brano nato dall’esigenza dell’artista di sfogare la voglia di libertà..

In questo brano, scritto durante il periodo di pandemia, viene raccontata la voglia di un giovane ragazzo di voler tornare a guardare l’alba su una spiaggia con i propri amici, cantando l’amore per la propria metà che cresce come appunto il sole.

La promessa di un’amore sincero e genuino permettono al brano di trasportare l’ascoltatore in un ritornello orchestrale che sembra quasi possa lanciarti liberi in un cielo arancione trasmettendo la voglia di continuare ad essere cullato dall’amore e dalla vita che vi aspetta fuori. Il testo della canzone porta alla mente immagini vive che tutti, almeno una volta, abbiamo vissuto e tende a sottolineare la figura del treno che, durante un periodo buio, sembrava non passare più; ma che una volta usciti dal tunnel bisogna prendere al volo perché il treno della vita è alimentato dalla giovinezza e dall’amore e il suo freno è la paura di vivere.