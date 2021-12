“Non c’eri più” è il nuovo brano di Raffaele Moretti

Raffaele Moretti torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Non c’eri più”: il brano è sulle piattaforme streaming

NON C’ERI PIU’, il nuovo singolo di Raffaele Moretti con Digital Distribution Bundle, è un inno alla voglia di ricominciare; l’idea che tutte le occasioni perse in realtà non siano la fine di tutto, perché vi è sempre la possibilità di cambiare il proprio destino e risalire su un treno perso.

Volere è potere e la passione, la determinazione ci faranno sempre ottenere una seconda opportunità nella vita.

Raffaele Moretti si avvicina alla musica all’età di 15 anni, e dopo le prime esperienze in alcune band del viterbese, decide di intraprendere un progetto solista pop/rock italiano, iniziando a produrre i suoi primi brani inediti.

Nel 2020 partecipa alle finali regionali di Sanremo Rock e pubblica il suo primo EP “Anima Felice”.

L’anno successivo firma il suo primo contratto con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle e pubblica i singoli “Il Giardino dei Ricordi ” e “Prendi per mano il tuo orgoglio”.

Sempre accompagnato dalla sua band (Alessandro Capaldo alla batteria/cori, Sergio Zanier alla chitarra e Walter Graziotti al basso), Raffaele torna farci sognare con il suo nuovo emozionante singolo Non c’eri più.