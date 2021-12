Minetti Spa acquisisce Casa del Cuscinetto Petean

Minetti Spa acquisisce la parmense Casa del Cuscinetto Petean Spa. Prosegue il rafforzamento di offerta di Rubix in Italia

Con l’acquisizione di Casa del Cuscinetto Petean Spa, prosegue la strategia di ampliamento della gamma di prodotti e servizi da parte di Minetti Spa, brand del gruppo Rubix, e il contestuale rafforzamento di Rubix Italia, che con una media di tre acquisizioni all’anno a partire dal 2017, negli ultimi sei anni ha quasi raddoppiato il fatturato, passando da 135 a 262 milioni di euro.

Casa del Cuscinetto Petean Spa ha sede a Parma, dove è stata fondata nel 1950, ed è un distributore specializzato nei prodotti per la trasmissione di potenza, tra cui cuscinetti, componenti lineari e pneumatici, cinghie e catene, componenti per trasportatori e materie plastiche, riduttori, motori elettrici e guarnizioni, conta 26 dipendenti e si appresta a chiudere il 2021 con un fatturato di circa 10 milioni di euro.

«Petean è un’azienda consolidata, con un’eccellente reputazione sul mercato, e con questa acquisizione da un lato rafforziamo e ampliamo la nostra presenza in Emilia Romagna, dall’altro garantiamo agli attuali clienti di Petean un’ancora maggiore personalizzazione dei servizi, grazie alla nostra competenza e specializzazione nel settore della trasmissione di potenza, con puntuali supporti di consulenza, assistenza e formazione», spiega Marco Minetti, amministratore delegato di Minetti Spa.

«Per Casa del Cuscinetto Petean Spa, come per tutte le aziende che abbiamo acquisito negli ultimi anni, entrare a far parte di un grande gruppo come quello di Rubix significa aumentare le proprie possibilità di sviluppo e acquisire una visione e un approccio globale al mercato -dice Tiziano Biasoli, CFO di Minetti-. Per Rubix Italia, invece, significa poter offrire ai propri clienti sempre più referenze e partnership di fornitura e una presenza sempre più capillare su tutto il territorio nazionale, che permette di essere sempre più veloci a rispondere alle richieste che ci arrivano».

«Settantuno anni dopo che mio padre ha fondato l’attività, era arrivato il momento di allargare i nostri orizzonti -chiosa Paolo Petean, attuale amministratore delegato dell’azienda parmense-. E lo abbiamo fatto nel modo migliore, entrando a far parte del gruppo Rubix, che ha una lunga esperienza nel prendersi cura dell’eredità delle aziende che acquista e nel sostenere la loro crescita nel futuro. Siamo certi di avere affidato la nostra azienda a mani davvero capaci».

Minetti Spa by Rubix è la realtà #1 in Italia nella distribuzione di forniture industriali, che con i suoi 530 dipendenti serve 19mila clienti su tutto il territorio nazionale con prodotti e servizi nell’ambito di cuscinetti, tecnica lineare, tecnica dei fluidi, trasmissione del moto e di potenza, macchine ad aria compressa, utensileria meccanica e attrezzature per l’industria.

Rubix Italia, parte del gruppo europeo Rubix (presente in 22 Paesi con 750 sedi, un fatturato che nel 2020 ha superato i 2,4 miliardi di euro, e che è il più grande fornitore europeo di prodotti e servizi di manutenzione industriale, riparazione e revisione), negli ultimi sei anni si è sviluppata sull’intero territorio nazionale, dove conta 700 dipendenti e un fatturato di 262 milioni di euro.