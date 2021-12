Mario Donatone torna con un nuovo singolo

Fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Mario Donatone intitolato “Please Hold On (vivere ancora)” che esce per l’etichetta Groove Master Edition

Please, hold on! (Vivere ancora) è il nuovo singolo di Mario Donatone, pianista e cantante attivo da lungo tempo nel panorama italiano e internazionale. Un brano funky blues, dal suono moderno, in cui non mancano influenze latine e mediterranee, fuori su tutte le piattaforme digitali per Groove Master Edition. Questo progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di due grandi artisti internazionali come Chicago Beau e Roberto Luti. La musica è stata elaborata da Mario Donatone e dal bassista Davide Bertolone durante il primo lockdown del 2020 e il testo, che parla di speranza e soprattutto della voglia di resistere in un periodo arduo come questo, è stato realizzato con la collaborazione di Chicago Beau.

Il video comincia mostrando un paesaggio fantascientifico, con la band di Mario Donatone che scende da uno strano velivolo. Tutti i musicisti sono bardati con tute da personale sanitario anticovid e dopo una breve perlustrazione in questo luogo surreale si liberano di esse e ascoltano la voce di Mario da un grammofono gigante. Subito dopo, come per liberarsi da alcune catene immaginarie, prendono gli strumenti che sono posti accanto ad esso e cominciano suonare. Da studi lontani, come un eco che proviene dal profondo dell’anima, arrivano poi le immagini di Chicago Beau, che alla fine del brano intona anche un rap futuristico, e di Roberto Luti insieme a quella Mario Donatone stesso.

Chicago Beau è una figura di musicista e letterato unica nell’ambiente artistico americano. Roberto Luti suona da anni nel progetto transnazionale “World for change”. La Mario Donatone Band è formata da Davide Bertolone (coautore del brano), Angelo Cascarano, chitarra e cori, Roberto Ferrante, batteria, Milo Silvestro alle congas, Gio’ Bosco e Isabella Del Principe ai cori.

Mario Donatone

https://www.facebook.com/MarioDonatone

https://www.instagram.com/mariodonatone/

Link Spotify