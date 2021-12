“I LOVE LEGO”: prorogata la mostra a Padova

“I LOVE LEGO”, la mostra allestita presso il Centro Culturale Altinate, San Gaetano di Padova, proroga fino all’8 gennaio 2022

Grandissimo successo di pubblico per la mostra I LOVE LEGO a Padova che, dalla sua apertura lo scorso 14 settembre, ha visto un’affluenza totale di oltre 30mila visitatori amanti dei mattoncini più famosi al mondo. Un boom di visitatori che ha portato gli organizzatori della mostra a prorogare eccezionalmente la mostra fino al prossimo 8 gennaio 2022.

Un grande successo che rappresenta un chiaro segnale di quanto non solo le istituzioni cittadine come il Centro Culturale Altinate | San Gaetano e il più vasto e variegato pubblico abbiano intenzione di ripartire, ma al contempo è anche la riprova del potere che ha l’arte di riempire di contenuto il tempo libero.

Inoltre, in prossimità delle feste natalizie, è stato scelto di poter dare la possibilità di acquistare dei biglietti OPEN e regalare un ingresso speciale alla mostra incluso di packaging natalizio.

(*L’acquisto del biglietto Open di Natale è possibile solo presso la biglietteria di mostra).

Promossa dal Centro Culturale Altinate | San Gaetano in collaborazione con il Comune di Padova e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia, I LOVE LEGO è una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura.

Decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® vanno a comporre vere e proprie opere di architettura e ingegneria: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

Milioni di mattoncini ma non solo. Tra 6 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti privati, al Centro Culturale Altinate | San Gaetano tante installazioni rendono la mostra unica.

La mostra è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti privati e non è direttamente sponsorizzata da LEGO.

L’Assessore alla Cultura Andrea Colasio commenta: “Sono felicissimo che questa mostra stia incontrando un così grande riscontro di pubblico e ringrazio gli organizzatori che hanno deciso di prorogare l’apertura fino al termine delle feste di Natale. Del resto, i Lego e il suo mondo legato alla fantasia sono perfetti in questo periodo di serenità e gioia: gli adulti ritroveranno un gioco della loro infanzia, i più piccoli scopriranno un modo per giocare in compagnia che forse ancora non conoscono, per una volta diverso dai videogiochi. Mi piace immaginarli, dopo la visita a I love Lego, seduti per terra assieme a giocare con i piccoli elementi colorati davanti all’albero di Natale in queste giornate di vacanza.”

Per garantire l’accesso alla mostra nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza, si potrà anche acquistare il biglietto in loco ma è fortemente consigliata la prenotazione su www.ticket.it.

Tutte le informazioni sono disponibili visitando il sito www.altinatesangaetano.it.