Gli España Circo Este online con “Amico”

Gli España Circo Este sfornano ancora musica, tornando sulle scene con un nuovo singolo, “Amico”, disponibile in streaming

Dopo lo scoppiettante tour estivo con cui hanno presentato al grande pubblico il loro ultimo album Machu Picchu, gli España Circo Este sono pronti a sfornare ancora musica, tornando sulle scene con un nuovo singolo, “Amico”, fuori per Garrincha Dischi. Una dedica alle persone più speciali che possiamo avere accanto: gli amici.

La voglia di divertirsi in compagnia nelle pause leggere della quotidianità unita al coraggio di affrontare insieme i momenti più difficili della vita. Sono questi gli ingredienti di una vera amicizia, che nel nuovo singolo della band convivono armoniosamente creando una canzone a tratti più ingenua nella sua spensieratezza, a tratti più sicura nella sua determinazione: la ricetta perfetta per un rapporto sincero e duraturo.

Mescolando il tutto si ottiene un calderone di suoni tra cui spiccano il ritmo reggae della batteria ed il sapore caraibico delle chitarre, ma non mancano venature pop a condire il sound, rendendolo ancor più colorato e accattivante. Il testo giocoso e scanzonato invita a condividere questo piatto con le persone a noi più care, ricordandoci il valore profondo e prezioso dell’amicizia e regalandoci un sorriso di pura gioia.

«Non abbiamo altre maniere di affrontare questo tempo se non insieme alle persone più vere e più pure che abbiamo incrociato nella nostra vita: gli amici – racconta Marcello Putano, frontman della band – Come in un tema di quinta elementare, questa canzone canticchia con genuinità uno degli aspetti più meravigliosi e incredibili del mondo, l’amicizia. Le persone che entrano nella nostra esistenza lasciando un po’ di sé portando via un po’ di noi, sono la vera risposta alle decisioni che ormai facciamo fatica a prendere e alle paure che non riusciamo più a combattere. L’amico, l’amico vero, è l’unica persona autorizzata a mandarci affanculo e a sfidare affianco a noi questo strano e prossimo futuro.»

ESPAÑA CIRCO ESTE

Gli España Circo Este sono: Marcelo (Voce, Chitarre), Jimmy (Batteria, Percussioni, Voce), Ponz (Basso, Synth, Voce), Matteo (Fisarmonica, Chitarre, Violino, Voce).

Appena 6 anni di attività e più di 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango- Punk.

La loro carriera ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. autoprodotto IL BUCATESTA a cui fa seguito un tour di oltre 100 date tra Spagna ed Italia.

Nel gennaio 2015 pubblicano La Revolucion del Amor, il primo LP, che li impegna in un tour europeo di 120 date in 6 paesi diversi (Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Germania e Repubblica Ceca), mentre nell’estate dello stesso anno vengono chiamati come opening act ufficiali nei tour italiani di artisti dal calibro di Manu Chao e Gogol Bordello.

Il 2016 li vedrà ancora “on the road” in Italia e nel resto d’Europa. Un lungo Tour che farà tappa in alcuni dei piùimportanti festival europei, come l’Hafenfest di Amburgo, il Breminalia di Brema, il Passpop ed il Lowlands in Olanda (unica band italiana invitata da questi due storici festival olandesi in oltre 20 anni di programmazione).

Nel 2017 pubblicano in Italia con Garrincha Dischi – ed in licenza anche in Spagna, Portogallo, Andorra, Francia e Germania, Austria e Svizzera – il loro secondo album Scienze Della Maleducazione e nell’autunno dello stesso anno ricevono a Faenza il premio MEI per il “Miglior Tour Nazionale ed Internazionale” dell’anno. Il 20 Ottobre dello stesso anno esce il loro primo disco live Tour della Maleducazione che imprime su disco l’energia incendiaria che la band sprigiona sul palco.

A marzo 2018 volano verso gli Stati Uniti selezionati tra le 12 band ospiti dell’International Day Stage del mitico South by Southwest di Austin in Texas, siglando così la loro prima apparizione fuori dal Vecchio Continente. A giugno dello stesso anno pubblicano per il mercato Sud Americano Bau Bau Ciudad, un EP di tre tracce in collaborazione con l’artista messicana Flor Amargo.

Nel 2019 entrano in studio con il produttore Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc…) per le registrazioni del nuovo album “Machu Picchu” pubblicato il 6 novembre 2020 per Garrincha Dischi.