Fuori il doppio album degli of NEW TROLLS

Disponibile online sulle piattaforme digitali il nuovo doppio album degli of NEW TROLLS dal titolo “Le radici e Il viaggio continua”

Pubblicato solo per l’ estero, il nuovo doppio album degli “ of NEW TROLLS ” dal titolo “ Le radici e Il viaggio continua”. “Il prezioso supporto contiene undici brani inediti e sei brani rivisitati di sana pianta, che hanno segnato la storia del mitico gruppo. In Italia questo lavoro che ha visto la band per oltre un anno in studio di registrazione, sarà disponibile il 14 gennaio del 2022.

Gianni Belleno, batterista del gruppo dichiara: “Questo nuovo album doppio rappresenta per me e Nico Di Palo, le origini dei primi New Trolls. Ripercorriamo alcune delle canzoni che abbiamo scritto e che hanno fortemente sottolineato la nostra carriera: è per questo che abbiamo voluto riarrangiarle e ricantarle. Arriviamo quindi a “E il viaggio continua…” e cioe’ alla nuova musica degli of NEW TROLLS, tecnicamente aggiornatissima, fresca e piena di contaminazioni musicali senza mai tralasciare l’ importanza dei contenuti dei testi e delle atmosfere create che ti affascinano al semplice primo ascolto. I brani nuovi, li abbiamo scritti con mio figlio Mamo, che oltre a far parte degli of NEW TROLLS, ha anche prodotto l’ album. C’è una canzone in particolare (si intitola “Il tuo viaggio”), che per me è molto significativa; l’ abbiamo scritta per Rosy: un ringraziamento per la passione e la forza, la dedizione e l’amore che l’ ha contraddistinta nei miei confronti e nel percorso degli of NEW TROLLS. Con questo nuovo album inizia un nuovo viaggio con una formazione di professionisti molto affiatati tra loro: oltre a me, Nico e mio figlio, ci sono anche Stefano Genti, Nico Corradini e Matteo Calza. Cos’ altro aggiungere ? Questo grande ed importante lavoro vuole essere un regalo per tutti i nostri fans che ci seguono ormai da decenni e che possono riascoltare alcuni dei brani che li hanno accompagnati nella loro giovinezza.

Un omaggio di tanta buona musica di qualita’, tutta da ascoltare” .