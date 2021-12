Negli Usa nuove linee guida per il reflusso gastroesofageo

Reflusso gastroesofageo: arriva l’aggiornamento delle linee guida statunitensi da parte dell’ACG (American Collage of Gastroenterology)

Le linee guida aggiornate dell’ACG (American Collage of Gastroenterology) per la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) includono la gestione farmacologica, dello stile di vita, chirurgica ed endoscopica. Le modifiche sono state pubblicate sull’American Journal of Gastroenterology.

“L’ethos delle nuove linee guida del GERD è quello di sintetizzare le raccomandazioni di massima qualità, ma ancora pratiche, per la diagnosi e la gestione dei pazienti con GERD”, ha evidenziato Philip O. Katz, professore di medicina presso la Weill Cornell Medicine a New York, aggiungendo che: “Sono stati sviluppati per il clinico per migliorare la loro opportunità di fornire la migliore assistenza possibile basata sull’evidenza, utilizzando il menu completo di test diagnostici e interventi terapeutici per questi pazienti spesso complessi.”

Katz ha utilizzato il sistema di classificazione GRADE per valutare l’evidenza e la forza delle raccomandazioni.

Tra le raccomandazioni per la diagnosi e la gestione ne riportiamo di seguito alcune.

Utilizzo per 8 settimane di inibitori della pompa protonica (PPI) una volta al giorno prima di un pasto in pazienti con bruciore di stomaco e rigurgito che non hanno sintomi allarmanti. Se i pazienti rispondono alle 8 settimane, i medici dovrebbero tentare di sospendere i PPI.

Dopo interruzione dei PPI per 2-4 settimane, l’endoscopia diagnostica deve essere eseguita nei pazienti i cui sintomi classici di GERD non rispondono abbastanza bene alle 8 settimane di inibitori di pompa.

Il test oggettivo per GERD (endoscopia e/o monitoraggio del reflusso) è raccomandato nei pazienti che hanno dolore toracico senza bruciore di stomaco e non sono stati valutati per malattie cardiache.

L’uso di una sola deglutizione di bario non è raccomandato come test diagnostico per GERD.

L’endoscopia è raccomandata come primo test per valutare i pazienti che presentano disfagia o altri sintomi allarmanti e anche per i pazienti con fattori di rischio per l’esofago di Barrett.

Il monitoraggio del reflusso deve essere eseguito come terapia off per una diagnosi in pazienti per i quali si sospetta GERD ma l’endoscopia non ha mostrato evidenza di GERD. Tuttavia, il monitoraggio del reflusso fuori dalla terapia non deve essere eseguito da solo come test diagnostico per il reflusso gastroesofageo in quelli con evidenza endoscopica di esofagite da reflusso di grado C o D di Los Angeles (LA) o in pazienti con esofago di Barrett a segmento lungo.

Per migliorare i sintomi della GERD, si raccomanda la perdita di peso nei pazienti con sovrappeso o obesità.

Evitare di consumare pasti entro 2 o 3 ore prima di coricarsi ed evitare i prodotti del tabacco e il fumo.

Dovrebbero essere evitati i “cibi trigger” per i sintomi della GERD; inoltre, i pazienti dovrebbero sollevare la testata del letto per alleviare i sintomi notturni.

I PPI dovrebbero essere usati come trattamento piuttosto che come antagonisti del recettore dell’istamina-2 per la guarigione dell’esofagite eosinofila (EE). I pazienti devono tentare di interrompere i PPI o passare alla terapia al bisogno e assumere PPI solo quando si verificano sintomi in quelli con GERD ma non EE o esofago di Barrett.

I PPI devono essere somministrati da 30 a 60 minuti prima di un pasto rispetto all’ora di coricarsi per i sintomi della GERD. Si raccomanda l’aggiunta di routine di terapie mediche nei non responsivi al PPI.

La terapia di mantenimento con PPI è raccomandata a tempo indeterminato così come la chirurgia antireflusso nei pazienti con esofagite LA di grado C o D.

Baclofen non è raccomandato senza evidenza di GERD e senza evidenza di gastroparesi deve essere evitato un agente procinetico. Il sucralfato per GERD non è raccomandato durante la gravidanza.

Katz P. et al., ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease

